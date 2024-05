Consultoria que atuou no Katrina faz plano de reconstrução de Porto Alegre

São Paulo

A consultoria Alvarez & Marsal, especializada na gestão financeiras de crises graves, firmou um acordo com a prefeitura de Porto Alegre para elaborar um plano de reconstrução da infraestrutura do município, que sofre com uma enchente histórica há cerca de duas semanas.

Por 30 dias, a consultoria prestará serviços pro bono, ou seja, voluntários, para a elaboração de um plano preliminar de reconstrução da capital gaúcha, informou a A&M à Folha.

"No momento, a equipe concentra seus esforços no diagnóstico e no plano emergencial de ações e, tão logo tenha a estrutura, apresentará cronograma para implementação", disse a Alvarez & Marsal em nota.

Casas destruídas, carros danificados, galhos e destroços são vistos em Cruzeiro do Sul após as enchentes devastadoras que atingiram o estado do Rio Grande do Sul - Nelson Almeida/AFP

A consultoria, que possui sede nos Estados Unidos, tem experiência na prestação de serviços para o setor público e já atuou na reconstrução de áreas devastadas por tragédia natural. Em 2005, o furacão Katrina atingiu o estado americano de Louisiana e deixou 80% da cidade de Nova Orleans debaixo d'água.

Na época, a Alvarez & Marsal atuava em um plano para reestruturar as operações financeiras e administrativas das 117 escolas do sistema público da cidade. Cerca de um mês depois do início dos trabalhos, o Katrina destruiu a cidade.

Da noite para o dia, então, a consultoria passou de gestora financeira a gestora de crises e armou um plano para restabelecer as escolas do município que foram inundadas.

Nesse contexto, a Alvarez & Marsal realizou um trabalho junto à Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) para avaliar os danos, escola por escola, e colocar os edifícios em condições de serem reabertos.

A empresa também trabalhou com companhias de seguros e outras entidades estaduais e federais para garantir as fontes de financiamento necessárias para o programa de reconstrução, com estimativas de danos na época superiores a US$ 800 milhões (R$ 4,1 bilhões, na cotação atual).

A consultoria agora utilizará essa sua experiência nos trabalhos que fará em Porto Alegre, que está com cerca de 80% de seu território inundado.

O estrago na cidade soma-se ao do restante do estado, que tem dois terços do seu território tomado pela água, mais de 267 mil lares sem energia e quase 160 mil sem abastecimento de água. Segundo a Defesa Civil, são mais de 500 mil pessoas desalojadas e quase 80 mil em abrigos públicos.

Desde 2004 no Brasil, a Alvarez & Marsal também tem forte presença no setor privado do país. No ano passado, ela foi contratada pela Americanas, após as evidências de fraude nos balanços financeiros da companhia virem a público.

A varejista afirmou, na época, que a Alvarez & Marsal foi chamada para atuar no gerenciamento de projetos em relação ao processo de recuperação judicial da companhia.

A consultoria também foi administradora da recuperação judicial da Odebrecht, e teve, posteriormente, o ex-juiz Sergio Moro entre seus quadros. A contratação de Moro foi alvo de investigação pelo TCU (Tribunal de Contas da União) por conflito de interesses.