Economistas elevam previsão de juros e reduzem a inflação

São Paulo

Economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) projetam aumento da Selic, taxa básica de juros, para 9,63%, aumento de 0,13 p.p. (ponto porcentual), em relação à semana anterior, para este ano. É a terceira alta em quatro semanas, quando a taxa era estipulada em 9%.

O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (6), também eleva a expectativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), que deve fechar o ano em 2,05%, aumento de 0,02 p.p. na comparação com o último levantamento. Há quatro semanas, a projeção era de que o índice ficasse em 1,9%.

Fachada do Banco Central, em Brasília. - Gabriela Biló - 14.abr.23/Folhapress

Já o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) deve fechar este ano em 3,72%, redução de 0,01 p.p. Esta é a quarta semana de queda na inflação calculada, em 3,76% há quatro semanas.

O câmbio não sofre alterações, com a paridade com dólar encerrando o ano em R$ 5, de acordo com o boletim do BC. É a segunda semana seguida que não há alteração na previsão dos economistas entrevistados.

O boletim Focus voltou a ser divulgado nesta segunda-feira, dia em que tradicionalmente é anunciado, após o término da greve dos servidores do BC.