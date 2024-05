Buffett diz esperar que os impostos subam para conter déficit nos EUA

Bloomberg

Os impostos dos EUA provavelmente aumentarão à medida que os legisladores buscam reduzir o déficit federal, disse Warren Buffett, enquanto Washington se prepara para importantes negociações na área fiscal no próximo ano.

O presidente e diretor-executivo da Berkshire Hathaway, que neste sábado (4) realizou sua aguardada reunião anual em Omaha, evitou comentar diretamente a briga partidária envolvendo os impostos para empresas. Ele afirmou, porém, que sua empresa pagará a taxa que for, seja a atual de 21% ou algo mais alto.

O presidente da Berkshire Hathaway vem defendendo o aumento de impostos sobre riqueza - Scott Morgan/Reuters

"Com as políticas fiscais atuais, acho que algo tem que ceder", disse Buffett. "Impostos mais altos são bastante prováveis, e se o governo quiser pegar uma parcela maior da sua renda ou da minha ou da Berkshire, eles podem fazer isso. E eles podem decidir que um dia não querem que o déficit fiscal seja tão grande."

As mudanças fiscais promulgadas sob o então presidente Donald Trump em 2017 reduziram os impostos para empresas de 35% para 21%, juntamente com uma série de outras mudanças.

Isso incluiu vários cortes de impostos que afetam os contribuintes individuais e que estão prestes a expirar, preparando o terreno para negociações no próximo ano sobre quais mudanças fazer–negociações que poderiam levar a uma mudança nos impostos para empresas. O presidente Joe Biden propôs elevar imposto corporativa para 28%.

Buffett é um defensor de longa data de impostos mais altos para os ricos, tendo frequentemente dito que não é justo que sua secretária pague uma taxa de imposto mais alta do que ele. Ele ecoou isso em seus comentários no sábado. A Berkshire pagou mais de US$ 5 bilhões em impostos federais no ano passado, disse ele.

"E se outras 800 empresas tivessem feito a mesma coisa, nenhuma outra pessoa nos Estados Unidos teria que pagar um centavo", disse Buffett. "Não me incomoda nem um pouco escrever esse cheque, e eu realmente espero que, com tudo o que a América fez por todos vocês, não incomode vocês que façamos isso."

Ele acrescentou que uma taxa de imposto mais alta pode tranquilizar qualquer acionista preocupado com as vendas de ações que a Berkshire está fazendo agora.

"E se estou fazendo isso a 21% este ano e faremos a uma porcentagem muito maior mais tarde, acho que você realmente não se importará com o fato de termos vendido um pouco de Apple este ano", disse ele, referindo-se à maior participação acionária da Berkshire.

"Sempre esperamos na Berkshire pagar impostos federais de renda substanciais", disse Buffett. "Achamos que é apropriado."