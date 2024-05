Entenda por que Biden não quer que americanos comprem carros elétricos da China

Washington | The New York Times

O presidente Joe Biden quer que mais carros e caminhões dos Estados Unidos funcionem com eletricidade, não gasolina.

Seu governo tem promovido esse objetivo em várias frentes, incluindo novas regulamentações rigorosas de emissões de automóveis e subsídios generosos que garantem até US$ 7.500 (R$ 38,8 mil) de desconto em um veículo elétrico novo.

Os assessores de Biden concordam que os veículos elétricos —que custam mais de US$ 53 mil em média nos Estados Unidos— venderiam ainda mais rápido se fossem mais baratos.

Acontece que há uma onda de novos carros significativamente mais baratos do que os que os consumidores podem comprar atualmente no país. Eles estão se mostrando extremamente populares na Europa.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Ken Cedeno - 27.mai.2024/Reuters

Mas o presidente e sua equipe não querem que os americanos comprem esses carros baratos, que são vendidos em outros lugares por até US$ 10 mil (R$ 51,7 mil), porque são feitos na China.

Isso é verdade mesmo que uma onda de veículos elétricos importados de baixo custo possa ajudar a reduzir os preços dos carros em geral, potencialmente ajudando Biden em sua campanha de reeleição em um momento em que a inflação continua sendo a principal preocupação dos eleitores.

Em vez disso, o presidente está tomando medidas para tornar os veículos elétricos chineses proibitivamente caros, em grande parte para proteger as montadoras dos EUA. Biden assinou uma medida no início deste mês que quadruplica as tarifas sobre esses carros para 100%.

Essas tarifas colocarão muitas importações chinesas potenciais em uma desvantagem de custo significativa em relação aos veículos elétricos fabricados nos EUA.

Mas alguns modelos, como o BYD Seagull, ainda conseguem custar menos do que alguns concorrentes dos EUA mesmo após as tarifas, o que é uma das razões pelas quais o senador Sherrod Brown de Ohio e alguns outros democratas pediram a Biden para proibir completamente as importações de veículos elétricos chineses.

O aparente conflito entre as preocupações climáticas e a fabricação nos EUA incomodou alguns ambientalistas e economistas liberais, que dizem que o país e o mundo ganhariam mais se Biden acolhesse a importação de tecnologias de baixo custo e baixa emissão para combater as mudanças climáticas.

Biden e seus assessores discordam. Eles dizem que os esforços do presidente para restringir os carros elétricos chineses e outras importações de tecnologia limpa são um contraponto importante às práticas comerciais ilegais e prejudiciais realizadas por Pequim.

Eles insistem que a abordagem comercial de Biden acabará beneficiando empregos nos EUA e a segurança nacional —juntamente com o planeta.

Aqui estão as razões políticas e econômicas que motivam a tentativa de Biden de proteger os produtores dos EUA da concorrência chinesa.

NEGAR A PEQUIM UM NOVO MONOPÓLIO

A China já domina a fabricação de energia limpa em áreas-chave como células solares e baterias. Os assessores de Biden querem impedir que ela ganhe monopólios em setores semelhantes, como veículos elétricos, por várias razões.

Eles incluem preocupações climáticas. Os funcionários do governo dizem que as fábricas chinesas, que tendem a ser alimentadas por combustíveis fósseis como carvão, produzem mais emissões de gases de efeito estufa do que as fábricas dos EUA.

Há também uma razão econômica central para negar à China um monopólio: garantir que carros e caminhões elétricos estejam sempre disponíveis, a preços competitivos.

A pandemia de Covid-19 destacou a fragilidade das cadeias de abastecimento globais, quando produtos críticos como semicondutores se tornaram difíceis de obter da China e de outras nações asiáticas das quais os Estados Unidos dependiam.

Os preços de eletrônicos de consumo e outros produtos que dependiam de materiais importados dispararam, impulsionando a inflação.

Os funcionários de Biden querem evitar um cenário semelhante para veículos elétricos. Concentrar o fornecimento desses produtos e de outras tecnologias verdes avançadas na China arriscaria "a capacidade coletiva do mundo de ter acesso às tecnologias de que precisamos para ter sucesso em uma economia de energia limpa", disse Ali Zaidi, conselheiro climático de Biden.

FORTALECENDO A SEGURANÇA NACIONAL

Os funcionários de Biden dizem que não estão tentando levar toda a cadeia de suprimentos de veículos elétricos do mundo para os Estados Unidos.

Eles estão fazendo acordos com aliados para fornecer minerais para baterias avançadas, por exemplo, e incentivando países na Europa e em outros lugares a subsidiar sua própria produção doméstica de tecnologia limpa.

Mas eles estão particularmente preocupados com as implicações de segurança de um grande rival como a China dominar o espaço.

O governo iniciou investigações sobre os riscos de futuros carros inteligentes importados da China —elétricos ou não— de rastrear as localizações dos americanos e relatar Pequim.

Economistas liberais também se preocupam com a perspectiva de a China cortar o acesso a novos carros ou componentes-chave deles, por motivos estratégicos.

Permitir que a China domine a produção de veículos elétricos corre o risco de repetir os desafios econômicos e de segurança de longa data dos carros a gasolina, disse Elizabeth Pancotti, diretora do Roosevelt Institute em Washington, que aplaudiu os esforços da política industrial de Biden.

Os americanos têm lutado por décadas para lidar com decisões de nações produtoras de petróleo frequentemente hostis, que fazem parte do cartel da Opep, para reduzir a produção e aumentar os preços da gasolina.

A China poderia causar estragos semelhantes no mercado de carros elétricos se afastar outras nações do negócio, disse ela.

Se isso acontecer, "reverter será realmente difícil", disse Pancotti.

BIDEN PRECISA QUE A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA CRIE EMPREGOS

Não há como negar que a política também desempenha um grande papel nas decisões de Biden.

Simplificando: ele promete que seu programa climático criará empregos —postos bem remunerados, incluindo em estados-pêndulo cruciais como a Pensilvânia e Michigan.

Biden é apoiador dos sindicatos e está contando com esses votos para ajudar a ganhar as eleições de novembro nesses estados. Ele promete que a transição energética impulsionará os trabalhadores sindicalizados.

Ele está apostando que o apoio deles às tarifas destinadas a proteger empregos na indústria nos EUA superará quaisquer reclamações de ambientalistas que desejam um progresso mais rápido na redução de emissões.

"Um dos grupos constituintes no Partido Democrata que é realmente altamente organizado, que mobiliza pessoas para bater em portas, é o movimento trabalhista, mais do que o movimento ambiental", disse Todd Vachon, professor de estudos trabalhistas na Universidade Rutgers e autor de "Clean Air and Good Jobs: U.S. Labor and the Struggle for Climate Justice" [Ar Puro e Bons Empregos: Trabalho nos EUA e a Luta pela Justiça Climática].

Essas preocupações se tornaram especialmente evidentes dado que muitos empregos em energia limpa estão em empresas jovens onde os trabalhadores não são sindicalizados, acrescentou.

Biden colocou essas preocupações em destaque ao anunciar o aumento das tarifas na semana passada.

"Em 2000, quando o aço barato da China começou a inundar o mercado, cidades siderúrgicas dos EUA na Pensilvânia e Ohio foram duramente atingidas", disse ele na Casa Branca. "Ferreiros e siderúrgicos na Pensilvânia e Ohio perderam seus empregos. Eu não vou permitir que isso aconteça novamente."