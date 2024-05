EUA registram maior queda desde setembro de pedidos de auxílio-desemprego

Bloomberg

As solicitações de benefícios de desemprego nos Estados Unidos caíram na semana passada, permanecendo contidas à medida que tanto a demanda por trabalhadores quanto as demissões diminuem.

Pela primeira vez, as solicitações diminuíram em 8.000, chegando a 215 mil, na semana encerrada no último sábado (18), após uma queda semelhante no período anterior, marcando a maior queda consecutiva desde setembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Departamento do Trabalho dos EUA. A previsão mediana em pesquisa da Bloomberg com economistas era de 220 mil.

Por sua vez, as solicitações contínuas, uma aproximação para número de pessoas recebendo benefícios de desemprego, permaneceram praticamente inalteradas em 1,79 milhão na semana encerrada em 11 de maio.

Anúncio de vaga de emprego em empresa de Arlington, EUA - 7.abr.2024 - Elizabeth Frantz/REUTERS

Os cortes de empregos diminuíram recentemente e, nos últimos seis meses, as solicitações de auxílio-desemprego oscilaram dentro de uma faixa bastante estreita de níveis historicamente baixos. Mas há indicações de que o mercado de trabalho está esfriando, incluindo uma desaceleração na contratação por parte dos empregadores no último relatório de emprego.

As últimas chamadas de ganhos das empresas continham menos menções às demissões —mas também à escassez de mão de obra. À medida que as preocupações com a escassez de mão de obra diminuem, também diminuirá o impulso para acumular trabalhadores.

Os funcionários do Fed (Federal Reserve) estão procurando por um enfraquecimento adicional na demanda enquanto tentam conter a inflação sem desencadear um aumento no desemprego.

Este período de maio é chamado de semana referencial para relatório de emprego do governo —no qual as pesquisas são realizadas para preparar o relatório.

Eliza Winger, economista da Bloomberg, diz que "as solicitações de auxílio-desemprego diminuíram na semana de referência para a pesquisa de folha de pagamento de maio, deixando seu nível apenas 3.000 acima da semana da pesquisa de abril. Isso sugere que o resfriamento do mercado de trabalho continua sendo um processo lento —mesmo que tenhamos dúvidas sobre o quão bem as solicitações capturam as condições subjacentes do mercado de trabalho."

E completa: "As últimas chamadas de ganhos das empresas continham menos menções a demissões —mas também a escassez de mão de obra. À medida que as preocupações com a escassez de mão de obra diminuem, também diminuirá o impulso para acumular trabalhadores."

A média móvel de quatro semanas, que ajuda a suavizar as flutuações de curto prazo nos números semanais de solicitações, aumentou para 219.750, o maior desde setembro, após um salto temporário durante as férias escolares em Nova York no início do mês.

As solicitações iniciais, antes do ajuste para influências sazonais, caíram cerca de 5.700, chegando a 192 mil. Califórnia e Indiana registraram as maiores quedas.

Nas duas décadas que antecederam a pandemia de Covid-19, as solicitações iniciais semanais em média eram cerca de 345 mil, e as solicitações contínuas cerca de 2,9 milhões.