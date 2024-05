Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região abre vagas de estágio; veja como se inscrever

São Paulo

O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região) abriu processo seletivo de estágio para estudantes do ensino superior em diversas áreas. Ao todo, são nove vagas mais cadastro de reserva. A seleção ocorre em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

As oportunidades são direcionadas para atuação nas cidades de São Paulo, Osasco e Região, Baixada Santista, Guarulhos e Região, ABC e Diadema.

CIEE e TRT-2 disponibilizam vagas de estágio - Unsplash

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Portal CIEE, neste link, até o dia 11 de junho. Os aprovados e contratados receberão 2 passagens diárias por dia estagiado, tendo como referência o valor da tarifa de ônibus no município de São Paulo.

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais e há bolsa-auxílio de R$ 1.212. O estagiário trabalha quatro horas diárias, de acordo com o interesse da administração e disponibilidade do candidato aprovado, conforme o horário de funcionamento das unidades do TRT-2.

Poderão participar da seleção estudantes dos cursos de direito, jornalismo, logística, arquivologia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, arquitetura e urbanismo, ambiental (gestão ambiental, engenharia ambiental ou ciências socioambientais) e pedagogia.

Saiba mais sobre as vagas

Período de inscrição: de 13 de maio até 11 de junho, no site do CIEE

Vagas: 9 vagas mais cadastro de reserva

Prova: Realizada somente pela internet, na plataforma do CIEE

Cursos: As vagas são apenas para ensino superior, para quem cursa arquivologia; arquitetura e urbanismo; comunicação social - jornalismo; logística; e direito, além de pedagogia; engenharia elétrica; engenharia civil; engenharia mecânica; engenharia ambiental; ciências socioambientais; e gestão ambiental.

Requisitos

Estar matriculado ou cursando do terceiro ao penúltimo semestre do curso

Não possuir vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados

Não estar realizando outro estágio, exceto nos casos de estágio curricular obrigatório

Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior que possua convênio vigente com o CIEE-SP

Na data de início do estágio, o (a) estudante deve ter idade mínima de 16 anos completos

Bolsa-auxílio e jornada de trabalho

R$ 1.212 por mês para 20 horas semanais, sendo quatro horas de trabalho por dia

Auxílio-transporte

São pagas duas passagens diárias, por dia efetivamente estagiado, tendo como referência o valor da tarifa de ônibus no município de São Paulo.

