Gasolina sintética da Porsche parece etanol e tem cheiro de querosene

São Paulo

A ampola que circula de mão em mão no escritório da Porsche no Brasil guarda um líquido transparente que lembra etanol. Ao abri-la, o que se sente é um cheiro similar a querosene. Não se trata nem de uma coisa nem de outra. É gasolina.

Não aquela vendida nos postos, de origem fóssil. É sua versão sintética, desenvolvida pela montadora alemã por meio de parcerias.

A Porsche acredita que ali está a solução para que 1,3 bilhão de carros continuem a circular de forma sustentável —pelo menos do ponto de vista da emissão de CO 2 .

Instalações da Porsche no Chile, em Punta Arenas - Divulgação

A conta considera grande parte da frota circulante global de carros equipados com motor de combustão interna. São veículos que continuarão na ativa enquanto ocorre a transição para veículos elétricos, que segue ritmos diferentes mundo afora.

Alguns milhares de litros já foram produzidos em Punta Arenas, no Chile. Com ventos abundantes, é o local perfeito para se aproveitar a energia eólica e movimentar todo o processo da forma menos poluente possível. Ter uma fonte limpa é fundamental para neutralizar as emissões de carbono.

A matéria-prima prima vem do ar. O próprio CO 2 é combinado ao hidrogênio —que, por sua vez, é retirado da molécula da água por meio da eletrólise.

Essa água vem do oceano. Tem-se aí mais um processo, a dessalinização. Essa indústria em ascensão tem movimentado a economia daquele pedaço do Chile, próximo ao Estreito de Magalhães.

A combinação de CO 2 e hidrogênio resulta em metanol. Após processado, esse composto é transformado em uma gasolina sintética com as mesmas características da disponível nos postos europeus —incluindo a adição de 10% de etanol anidro.

De fato, não há qualquer diferença de funcionamento de um carro abastecido com a gasolina sintética. Foi possível comprovar isso em um teste curto pelas ruas próximas à sede da Porsche, no Brooklin (zona sul de São Paulo).

O objetivo era levar o carro para as medições de desempenho e consumo feitas pelo Instituto Mauá de Tecnologia em parceria com a Folha.

As negociações para o teste, contudo, não avançaram. A montadora alegou que o combustível ainda está em fase experimental, e que será aprimorado nos próximos meses.

O carro cedido para a avaliação urbana foi um cupê 911 Carrera T (R$ 880 mil), versão intermediária da linha. Trata-se de um carro regular de produção, homologado para rodar no Brasil.

No trajeto curto em meio ao trânsito pesado, o funcionamento foi normal, sem oscilações de rotação em marcha lenta. No fim, o computador de bordo marcou a média de 4,3 km/l.

Por causa das condições do tráfego e às características do veículo —um esportivo com motor boxer de seis cilindros e 385 cv de potência—, o consumo ficou dentro do esperado.

A Porsche chama seu combustível de e-fuel. A empresa pretende aumentar a escala de produção de forma acelerada nos próximos anos, passando dos 130 mil litros atuais para 55 milhões de litros por ano até o fim desta década. No longo prazo, a empresa quer chegar aos 550 milhões de litros/ano.

Caso estivesse pronta para ser comercializada e chegasse aos postos brasileiros, o preço ficaria por volta de R$ 25. O valor considera os impostos que incidem sobre o combustível no país.

Na segunda semana de abril, o preço médio da gasolina comum no Brasil era de R$ 5,78, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O ganho de escala tende a reduzir o preço, e os motoristas não terão de se preocupar com adaptações mecânicas para que seus carros funcionem.

É viável produzir a gasolina sintética em qualquer lugar do mundo que ofereça energia limpa, segundo a Porsche. O Brasil está entre as possibilidades, inclusive aproveitando a força dos ventos. Os parques eólicos offshore em desenvolvimento fortalecem essa possibilidade.

Mas os ganhos ambientais, por enquanto, se resumem à neutralidade do CO 2 . Um motor abastecido com e-fuel pode emitir a mesma quantidade de poluentes de quando usa gasolina de origem fóssil.

Essa característica pode mudar com o tempo e a evolução da e-fuel, segundo a Porsche. O objetivo é desenvolver também combustível para aviação e transporte marítimo.