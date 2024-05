Gerdau e Gerando Falcões criam fundo de R$ 5 milhões para reconstrução do RS

São Paulo

A Gerdau criou um fundo em parceria com a ONG Gerando Falcões para mobilizar recursos voltados à reconstrução do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma calamidade climática que deixou centenas de municípios inundados e um total de 154 mortos.

O fundo, aberto para captação de recursos de outras empresas, será gerido pela Gerando Falcões e acompanhado por equipes técnicas e comitês para cada frente de trabalho.

Os recursos serão usados para atender territórios e famílias em vulnerabilidade. A Gerdau disse nesta sexta-feira (17) que fará um aporte de R$ 5 milhões, direcionados aos desafios habitacionais.

Destruição causa por enchentes em Cruzeiro do Sul (RS) - Nelson Almeida/AFP

"A Gerdau, como uma empresa fundada no Rio Grande do Sul, está comprometida em apoiar a população gaúcha diante do cenário desafiador e em dedicar esforços para a reconstrução do estado", disse Gustavo Werneck, CEO da produtora de aço, em nota.

Além da Gerdau, a XP Investimentos também informou que fará uma doação para compor o fundo.

"A Gerando Falcões tem atuado numa grande rede de solidariedade e apoio com tudo o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul desde o início de toda a calamidade", disse Edu Lyra, presidente da ONG. "Agora, damos início a um novo movimento com empresas e governos, que terá como foco a reconstrução."