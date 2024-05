Lira anuncia dois GTs para regulamentar reforma tributária e diz que 'todos serão relatores'

Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (21) que pretende instalar os dois grupos de trabalho que irão analisar os projetos de regulamentação da reforma tributária até esta quarta-feira (22).

Ele também descartou a possibilidade de um único deputado ser o relator das propostas, como foi feito com a tramitação da PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma no ano passado, com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

"Todos serão relatores, todos serão membros. Na hora de cumprir os ritos regimentais, a gente escolhe um deles para assinar o que todos vão fazer conjuntamente", disse.

"A participação de todos os partidos, com cada um indicando um membro para o GT, já dará uma amplitude de debate, uma participação, como já foi na PEC", afirmou. Ele disse que isso também torna o debate mais "democrático".

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) - Pedro Ladeira 19.mar.24/Folhapress

Segundo Lira, serão dois grupos com sete deputados —cada um deles analisará um dos textos enviados pelo Executivo. Há quase 30 dias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso o primeiro texto.

O projeto de lei complementar trata das regras gerais de operação dos novos tributos, a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) federal, o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de estados e municípios e o IS (Imposto Seletivo).

Lira disse que Haddad sinalizou mais cedo nesta terça que o segundo texto deverá ser enviado ao Congresso na próxima semana. A matéria tratará da regulamentação do comitê gestor do IBS e das novas regras sobre como lidar com disputas administrativas e judiciais dos novos tributos.

Segundo ele, deverá ocorrer ainda nesta semana uma reunião com líderes da Câmara para estabelecer um plano de trabalho para "poder entregar, se tudo correr bem, antes do final do semestre". O presidente tem afirmado publicamente que trabalhará para que os deputados aprovem os projetos antes do recesso parlamentar, que começa oficialmente em 17 de julho.

Ele disse que ainda não há definições se haverá um coordenador desses grupos, e que isso deverá ser deliberado nessa reunião com parlamentares.