Lula visita campo da Neo Química Arena no Dia do Trabalho; veja vídeo

São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve pela primeira vez no campo da Neo Química Arena antes de subir ao palco das comemorações do Dia do Trabalho em Itaquera, zona leste da capital paulista.

Lula recebeu uma camisa e jogou bola com jogadores como Basílio, Edilson Capetinha e Zé Maria. Com ele estavam ministros, sindicalistas e o presidente do Corinthians, Augusto Melo.

Lula ganha camisa e chuta bola no estadio do Corinthians ao lado do presidente do clube, Augusto de Melo, e dos jogadores Edilson, Basílio e Ze Maria - Zanone Fraissat/Folhapress

É a primeira vez que as celebrações pelo Dia do Trabalho ocorrem na zona leste.

A expectativa das centrais é ficar mais próxima dos trabalhadores, mas o sol e o calor podem ter atrapalhado a expectativa de público, que ainda se concretizou.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Lula não deve anunciar novos programas, mas seu discurso deverá tratar de conquistas de seu governo, como aumento do número de empregos, valorização do salário mínimo e reajuste da tabela do Imposto de Renda.