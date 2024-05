Madonna atrai 15 mil estrangeiros ao Rio, com gastos estimados em R$ 42 milhões no Brasil

Aeroin

Aproximadamente 15 mil turistas internacionais desembarcaram no Rio de Janeiro (RJ) para prestigiar o show da cantora Madonna, na praia de Copacabana. A apresentação marcou o encerramento da turnê mundial "The Celebration Tour", que celebrou os 40 anos de carreira da artista.

A estimativa é que, durante a semana do show, a economia do Rio recebeu cerca de R$ 293,4 milhões, impulsionados pelo evento da artista americana, que aconteceu no último para sábado (4).

Desse montante, estima-se que os visitantes internacionais contribuíram com cerca de R$ 42,8 milhões por meio de despesas com hospedagem, alimentação, compras e outras atividades de lazer. Esses valores não abrangem os custos com passagens aéreas e outros gastos prévios.

Artista americana Madonna durante show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Pablo Porciuncul/AFP

Os 15 mil visitantes estrangeiros chegaram à capital fluminense entre 28 de abril e 4 de maio, elevando o fluxo turístico para o período no Brasil.

Entre os principais mercados emissores de turistas, o Chile registrou um crescimento de 23,9%, passando de 1.759 chegadas no ano anterior para 2.180 nesta semana do show de Madonna. Já a Argentina, principal país emissor de turistas para destinos brasileiros, teve um aumento de 3,3%, com chegadas passando de 2.271 para 2.345.

No mercado europeu, a França apresentou um crescimento significativo, com as chegadas aumentando de 848 para 1.415 no mesmo período comparativo. A Holanda teve um desempenho ainda melhor, registrando um crescimento de 129,8%. Outros países europeus, como Espanha e Suíça, também mostraram aumentos expressivos em suas chegadas ao Brasil.

As cinco principais cidades de origem dos hóspedes internacionais são Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Clermont-Ferrand e Paris (França) e Bogotá (Colômbia). No Brasil, as cidades de origem mais frequentes são São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e Brasília (DF).

O valor total estimado que foi movimentado no Rio de Janeiro com o show da Madonna é 29 vezes superior aos R$ 10 milhões investidos pela prefeitura local em patrocínios para o evento. Essa estimativa se baseia nos dados da pesquisa de demanda internacional do Ministério do Turismo, que calcula o gasto médio do turista estrangeiro em R$ 2.853 por semana.

A faixa etária predominante dos espectadores esteve entre os 30 e 39 anos, seguida pelo público de 20 a 29 anos.

AGENDA INTERNACIONAL

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, destacou a extensa agenda internacional do Rio de Janeiro para 2024 e enfatizou a importância de cativar esses visitantes para que retornem, prolonguem suas estadias e explorem outras regiões do país. Ele ressaltou a expertise da cidade em sediar grandes eventos, sejam culturais, esportivos ou políticos, destacando-a como uma vitrine do Brasil.

Além do show de Madonna, eventos como o Carnaval e a Cúpula do G20 evidenciam a relevância internacional da cidade.

Freixo destacou ainda os resultados positivos do trabalho da Embratur, com crescimentos significativos nos mercados estratégicos para o Brasil, especialmente na América do Sul e na Europa. Ele enfatizou que esse crescimento é fundamental para impulsionar o turismo em todo o país, exibindo a diversidade de destinos, culturas, biomas e histórias brasileiras, assim como os princípios de sustentabilidade e democracia.