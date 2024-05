Petrobras abre licitação para retomar obras no antigo Comperj, alvo da Lava Jato

São Paulo

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (2) processo de licitação para obras de construção e conclusão de unidades do Polo GasLub, antigo Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro).

O projeto, em Itaboraí (na região metropolitana do Rio de Janeiro), foi alvo da Operação Lava Jato e havia sido desidratado pelas gestões anteriores.

De acordo com a companhia, a estimativa é que as unidades terão capacidade para produzir cerca de 12 mil bpd (barris por dia) de óleos lubrificantes, além de 75 mil bpd de diesel S-10 e 20 mil bpd de QAV-1 (querosene de aviação).

"A contratação é um marco para a retomada do Polo GasLub e com ela a companhia volta a investir em um empreendimento de grande importância não só para a Petrobras, mas para o Rio de Janeiro e todo o Brasil", disse, em nota, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

A estimativa é que sejam abertos até 10 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, ao longo do período de execução das obras. O valor final do empreendimento vai depender do resultado da licitação.

A empresa afirma que a retomada do polo, cujas obras foram interrompidas em 2015, está alinhada à "estratégia da Petrobras de modernizar o seu parque de refino e oferecer ao mercado e à sociedade produtos avançados e com alto valor agregado".

Durante o governo Bolsonaro, a estatal deixou de lado a construção de unidades de refino e de lubrificantes.

Sob a gestão de Roberto Castello Branco, a Petrobras decidiu até mesmo que o projeto deveria ser renomeado.

"Também conhecido como cemitério da corrupção, o Comperj está mudando de nome. O seu nome ficou manchado pela corrupção", disse o executivo, ao anunciar que ele seria rebatizado de GasLub Itaboraí.

Em 2021, a Petrobras e o governo fluminense assinaram um protocolo de intenções para tentar atrair empresas para o local e transformar a área em distrito industrial voltado a segmentos da indústria que consomem gás natural.

Com a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder, além do antigo Comperj, a Petrobras anunciou o interesse em continuar outro projeto simbólico do período, a refinaria Abreu e Lima.

Conforme noticiado pela Folha, a empresa aprovou ainda em novembro de 2023, em seu plano estratégico, a volta dos investimentos em refino no antigo Comperj.

A retomada de investimentos no polo era parte das promessas de campanha do presidente Lula, de ampliação da capacidade nacional de produção de combustíveis.

De acordo com o diretor de Refino, Transporte e Comercialização, Claudio Schlosser, as novas unidades de refino do complexo só devem entrar em operação a partir de 2028.

A Petrobras estima que a demanda por diesel no país deve seguir crescendo até 2030.

Em uma teleconferência com analistas no fim do ano passado, a direção da empresa disse que os os investimentos programados têm retorno econômico.

O plano de negócios da Petrobras prevê ainda elevar em quatro vezes a produção de biocombustíveis, outro segmento abandonado em gestões anteriores, como parte da retomada dos investimentos em energias renováveis.