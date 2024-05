Musk aconselha Trump sobre criptomoedas em sinal de influência do bilionário

Bloomberg

Elon Musk e Donald Trump estão discutindo criptomoedas, com o ex-presidente destacando cada vez mais o bitcoin e outros ativos digitais na campanha presidencial como uma forma de alcançar novos eleitores, de acordo com uma pessoa familiarizada com as conversas.

Oficiais da campanha de Trump também falaram sobre a possibilidade de convidar Musk para falar na convenção republicana, de acordo com uma pessoa com conhecimento dessas discussões, mas ainda estão longe de tomar uma decisão final.

A pessoa familiarizada com as discussões, que falou sob condição de anonimato, não sabia se alguém já havia abordado o assunto com Musk pessoalmente.

O empresário Elon Musk em evento na Califórnia

Os movimentos são a mais recente demonstração de como Musk, um player político em Washington por direito, que se manifestou sobre eleições e cujas empresas possuem contratos federais e têm se irritado com regulamentações governamentais, está exercendo sua significativa influência política.

Trump e Musk estão discutindo maneiras para o empresário assumir um amplo papel consultivo se o ex-presidente ganhar um segundo mandato em novembro, embora o formato exato desse arranjo ainda esteja em discussão, disse uma pessoa familiarizada.

O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar essas conversas.

Musk também discutiu veículos elétricos e o programa espacial com aliados de Trump, questões diretamente relacionadas a duas empresas onde atua como CEO: Tesla e SpaceX.

Musk, em uma publicação no X (ex-Twitter), disse "tenho quase certeza de que nunca discuti criptomoedas com Trump, embora eu seja geralmente a favor de coisas que transferem poder do governo para o povo, o que as criptomoedas podem fazer".

"O presidente Trump será a única voz sobre qual papel uma pessoa desempenha em sua presidência", disse o porta-voz de Trump, Brian Hughes, em um comunicado. "Muitos dos líderes mais importantes da nação em tecnologia e inovação estão preocupados com os danos causados à indústria pelos fracassos de Biden."

A comunicação entre os bilionários se tornou mais frequente nos últimos meses, à medida que a campanha aumenta sua dependência de Musk para obter insights sobre criptomoedas.

Em março, Musk participou de um evento para doadores de Trump, mas sugeriu após o evento que não tinha planos de doar para Trump ou para o presidente Joe Biden.

O empresário Vivek Ramaswamy, um aliado de Trump que também é próximo de Musk, ajudou a intermediar as discussões entre eles, de acordo com duas pessoas familiarizadas.

Musk tem algumas reservas sobre Trump, mas percebeu durante as primárias republicanas que a nomeação do ex-presidente era inevitável, disse uma pessoa.

Musk disse a Ramaswamy, que desafiou Trump nas primárias republicanas, que considerou apoiá-lo e doar para sua campanha inovadora, mas acabou não o fazendo porque não viu um caminho para qualquer candidato vencer Trump, disse a pessoa.

Um representante de Ramaswamy se recusou a comentar.

Influência sobre Criptomoedas

Musk influenciou os preços das chamadas "memecoins" por meio de postagens em redes sociais, sua participação em um segmento do "Saturday Night Live" sobre criptomoedas e uma breve mudança em abril de 2023 que trocou o logo do X por uma imagem de um Shiba Inu, a raça de cachorro associada ao token dogecoin.

Outros defensores do setor, muitos dos quais têm laços com o bilionário da tecnologia, também estão buscando a atenção de Trump à medida que sua campanha desenvolve sua mensagem em torno de criptomoedas.

Trump fez várias recentes aberturas pró-criptos aos eleitores, incluindo uma postagem nas redes sociais na semana passada, na qual disse estar "muito positivo e aberto a empresas de criptomoedas".

Ele prometeu em uma convenção do Partido Libertário comutar a sentença de Ross Ulbricht, o fundador condenado do Silk Road, onde os clientes usavam moedas virtuais para comprar drogas ilegais e ferramentas de hackers. Sua campanha agora também está aceitando doações em criptomoedas.

A recente mudança de Trump para ser vocalmente pró-cripto também tem o potencial de ajudar sua campanha a atrair apoio de vários comitês de ação política da indústria, que estão arrecadando milhões de dólares para eleger candidatos que apoiam moedas digitais.

História Compartilhada

Musk e Trump têm uma história conturbada. Musk renunciou a dois conselhos consultivos da Casa Branca enquanto Trump estava no cargo devido à decisão do então presidente de retirar os EUA do acordo climático de Paris.

Mas em 2022, Musk disse que não votaria mais nos democratas, chamando-os de partido da "divisão e ódio" e votaria em vez disso nos republicanos.

Os dois têm muito em comum, incluindo uma tendência a serem francos nas redes sociais. Musk abraçou muitos dos princípios de Trump, criticando a imigração ilegal e afirmando que Biden está tentando trazer novos eleitores para o país, além de questionar a integridade das eleições nos EUA.

A campanha de Biden aproveitou relatos de Trump e Musk discutindo um papel consultivo e os esforços do republicano para atrair doadores endinheirados.

"Trump está vendendo os Estados Unidos para pagar suas contas legais e se manter no poder, enquanto todos os bilionários como Elon veem é um otário: eles sabem que se contribuírem com doações para sua campanha, ele reduzirá seus impostos enquanto corta a Previdência Social e outros benefícios para a classe média", disse o porta-voz da campanha, James Singer, em comunicado nesta quinta-feira (30).

Musk é o terceiro homem mais rico do mundo, mas não tem sido um grande doador político, especialmente considerando o tamanho de sua fortuna, estimada em US$ 202 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Musk doou menos de US$ 1 milhão desde 2009 —e nada nesta eleição— para candidatos políticos, mostram registros da Comissão Eleitoral Federal.

Musk também disse que apoiaria o governador da Flórida, Ron DeSantis, que desafiou Trump nas primárias republicanas. Sua campanha esperava receber uma doação de Musk, que nunca chegou a ser feita.

Musk é bem visto por funcionários da campanha de Trump e outros assessores sêniores na órbita do ex-presidente, de acordo com uma pessoa familiarizada com a dinâmica. Os aliados de Trump estão particularmente impressionados com a tomada de controle de Musk sobre X, que o levou a reduzir a moderação de conteúdo na tentativa de promover a liberdade de expressão."