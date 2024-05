Recuperação do RS é possibilidade de fazer economia crescer mais, diz Lula

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (20) que o processo de recuperação do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma tragédia climática, é uma oportunidade para fazer com que a economia brasileira cresça ainda mais.

O presidente da República sugeriu, ainda, a criação de um fundo internacional para que "pessoas poluidoras" possam contribuir na reconstrução do estado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Pedro Ladeira - 15 mai. 2024/Folhapress

"Aí acontece esse desastre no Rio Grande do Sul. Em vez de a gente ficar lamentando, tem que ir para cima e tentar dizer que nós vamos recuperar o RS, que não vão faltar recursos para a gente ajudar o RS, que quem sabe o [presidente do BNDES] Aloizio Mercadante, ou um outro banco qualquer, propõe a criação de um fundo internacional para que as pessoas que poluem o planeta deem dinheiro para a gente ajudar a recuperar o RS", afirmou o presidente.

A fala de Lula aconteceu durante reunião com empresários do setor do aço para anúncio de medidas de apoio ao estado. Os empresários anunciaram R$ 100 bilhões em investimentos, como contrapartida à decisão do governo do mês passado de elevar para 25% a alíquota de importação do produto.

Ao citar a tragédia climática do RS, o presidente afirmou que o momento parece uma oportunidade que se abre para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do país.

"A recuperação do Rio Grande do Sul é a possibilidade de fazer nossa economia crescer mais ainda. Se a natureza está revoltada conosco e fez isso, nós temos que tentar fazer diagnóstico, fazer a coisa certa. É disso que o Brasil está precisando, de exemplo de coisa certa a ser feita", completou.

Ao falar do seu otimismo com a economia, o presidente exaltou algumas empresas brasileiras, em particular a Embraer. Nesse momento, cometeu um ato falho ao falar que "ainda bem" que a Boeing, concorrente da brasileira, registrou um desastre e, por isso, desistiu de comprá-la.

"Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vedada pela Boeing (sic). Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Infraero [na verdade, a Embraer]. Ela agora voltou a ser uma coqueluche no mundo da aviação", afirmou.

Lula também fez uma crítica indireta à imprensa.

"Se você quiser deixar alguém que escreveu um artigo contra você nervoso, é deixar ele saber que você não leu o artigo dele. Porque, se você ler e contar para alguém, ele vai ter orgasmos múltiplos de alegria. Então, esse país está precisando de notícia boa", afirmou.