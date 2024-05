Servidor federal terá folga estendida no feriado de Corpus Christi; veja regra

São Paulo

Os servidores públicos federais terão folga estendida no feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira (30). Portaria do governo federal determina ponto facultativo na sexta (31), garantindo aos profissionais descanso prolongado por quatro dias.

A regra é válida para funcionários que não atuam em serviços essenciais. Neste caso, servidores de áreas como saúde, segurança pública, defesa civil e transporte, entre outras, terão de cumprir escala determinada pelo superior para garantir o atendimento à população em serviços que não podem parar.

Devoto católico participa das celebrações de Corpus Christi em Mariana, Minas Gerais - Douglas Magno - 08.jun.23/AFP

A portaria com os feriados e ponto facultativos foi publicada no Diário Oficial da União em 26 de dezembro, e as normas de compensação e folga de Corpus Christi foram reforçadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos nesta quinta (23).

O documento determina que os servidores terão de compensar as horas não trabalhadas. O limite é de duas horas por dia para servidores públicos, empregados públicos e contratados temporários e de uma hora por dia para os estagiários.

A forma de compensação é definida pelo gestor. Os que estão em regime de trabalho presencial e que não fazem parte do PGD (Programa de Gestão de Desempenho) podem compensar as horas extras começando a trabalhar mais cedo ou terminando mais tarde.

Para aqueles que participam do PGD —pessoalmente ou de forma remota—, seja em regime de tempo integral ou parcial, a portaria determina que a compensação das horas extras será cumprindo todas as tarefas que foram acordadas no seu plano de trabalho.

Diferentemente de outras datas, o Corpus Christi não é feriado nacional. Para que haja descanso do trabalhador, é preciso lei estadual ou municipal.

No caso do governo federal, a regra abrange apenas os funcionários públicos contratados pelo Poder Executivo, empresas e demais órgãos públicos federais. Os demais funcionários públicos do país dependem de normativos estaduais ou municipais sobre o direito ao descanso.

No setor privado, o empregador determina a folga para o funcionário, caso a data seja feriado no estado ou no município. Porém, nos casos de atividade considerada essencial, o profissional terá de atender a solicitação de trabalho, tendo direito a uma folga compensatória ou ao pagamento de hora extra.

A data do Corpus Christi é uma celebração católica que comemora o sacramento da eucaristia. No Brasil, é sempre celebrado em uma quinta-feira, 60 dias após o Carnaval.

Veja o calendário de feriados e pontos facultativos dos servidores públicos federais

Serão 5 pontos facultativos e 6 feriados nacionais até o fim de 2024