Temu ingressa na lista de empresas certificadas no Remessa Conforme

A varejista chinesa Temu passa a fazer parte da lista de empresas certificadas no programa Remessa Conforme, do governo federal, que oferece isenção do imposto de importação para mercadorias até US$ 50.

Mesmo sem estrear no Brasil, a Temu já tem mais downloads que Marisa, Zara e Pernambucanas. Sob o nome Elementary Innovation Pte Ltd, a certificação Remessa Conforme foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União.

Chamada de "Amazon com esteroides", o marketplace chinês ultrapassou a Shein e Amazon e desde maio do ano passado tem sido o aplicativo de compras mais baixado do mundo.

Aplicativo chinês Temu, o app de compras mais baixado do mundo. - Getty Images via AFP

A Temu, do grupo Pinduoduo, divulgou em seu site que a plataforma estará disponível no Brasil "em breve" e detalhou o processo de compra dentro das normas.

Na América Latina, a Temu já opera no Chile, Colômbia, México, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Antes mesmo de estrear no Brasil, a chinesa já passou à frente de outros varejistas consolidados no país.

O aplicativo da "Temu: Compre como um bilionário" ocupa atualmente o 44º lugar no ranking dos aplicativos de compras mais baixados, à frente do Pão de Açúcar (51º), Casas Bahia (55º), Marisa (59º), Mobly (74º), Zara (76º) e Pernambucanas (65º), de acordo com a ferramenta de pesquisas de mercado App Magic.

A Folha questionou a Temu sobre a sua chegada ao país, mas não obteve retorno.

