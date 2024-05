Toyota contraria Tesla apostando em nova linha de motores de combustão

Financial Times

A Toyota revelou planos para uma nova geração de motores de combustão interna, apostando na necessidade contínua de tecnologias mais antigas, mesmo em meio a um movimento de compradores em direção à Tesla e outros fabricantes de veículos elétricos.

Em uma rara aparição conjunta, os chefes da Toyota, Mazda e Subaru se comprometeram a continuar investindo em tecnologia baseada em combustível, uma medida que também beneficiaria centenas de fornecedores que lutam contra transição para veículos elétricos.

"Em uma era em que o desenvolvimento da tecnologia de veículos elétricos à bateria está acelerando, podemos buscar também um novo papel para o motor de combustão interna", disse o CEO da Toyota, Koji Sato, pontuando que motores foram projetados para serem usados em conjunto com baterias em veículos híbridos.

O CEO da Toyota Koji Sato fala durante uma coletiva de imprensa em conjunto com os CEOs da Subaru e da Mazda em Tóquio, no Japão - Kim Kyung-Hoon - 28.mai.24/Reuters

O compromisso da Toyota com a tecnologia de motores de combustão interna —que tradicionalmente depende de gasolina ou diesel— ocorre em meio a uma diminuição das vendas de carros totalmente elétricos devido a preocupações com custos e redes de carregamento insuficientes.

Isso levou a um aumento na demanda por híbridos, com rivais globais aumentando investimentos nos modelos que combinam baterias e motores a combustão.

A Toyota disse nesta terça-feira (28) que a produção de seus novos motores deve começar próxima ao momento em que implementarem as regulamentações de emissões atualizadas da União Europeia, a partir do final de 2026.

Embora a Toyota não tenha comentado sobre seu volume de investimento nos novos motores, o diretor de tecnologia do grupo, Hiroki Nakajima, disse que a quantia era "muito menor" do que os recursos sendo direcionados para veículos elétricos e o desenvolvimento de baterias.

A maior montadora de carros do Japão é defensora há muito tempo de veículos híbridos, e mais lenta em adotar veículos elétricos, uma postura que foi validada nos últimos meses por vendas em alta.

"São importantes tanto as baterias para veículos elétricos quanto os motores de combustão interna", disse Nakajima, acrescentando que a Toyota continuará investindo em ambas as tecnologias e priorizará aquela que ajudasse a atingir as metas de emissões.

O presidente da Toyota, Akio Toyoda, previu que a demanda por veículos elétricos a bateria atingirá um limite de 30% do mercado global, abrindo caminho para mais vendas de híbridos.

Os novos motores da Toyota serão entre 10% e 20% menores, e permitirão uma maior potência quando combinados com baterias. Eles devem ser usados primeiro em carros híbridos e depois em híbridos plug-in, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

"Isso está de acordo com a estratégia da Toyota de diversificar suas apostas entre diferentes tecnologias", disse James Hong, analista automotivo da Macquarie. Hong disse que a Toyota estava "basicamente desenvolvendo motores de pequeno porte para híbridos que podem ser montados sem modificar o design de seus veículos de próxima geração".

Variantes dos motores serão capazes de funcionar com diesel e gasolina, bem como com combustíveis de baixa emissão ou neutros em carbono, como hidrogênio ou chamados e-combustíveis. Isso faz parte de uma aposta mais ampla de que combustíveis alternativos feitos usando eletricidade de hidrogênio renovável e outros gases permitirão que os fabricantes de automóveis continuem vendendo veículos a motor de combustão que atendam às regulamentações ambientais.



A Mazda e a Subaru, ambas parcialmente de propriedade da Toyota, também revelaram motores protótipos nesta terça-feira.