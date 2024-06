Países europeus pressionam UE para enfraquecer regras contra 'greenwashing'

Bruxelas (Bélgica) | Financial Times

A maioria dos países da União Europeia está pressionando Bruxelas para suavizar novas regras para evitar o greenwashing, à medida que há uma crescente pressão de políticos para flexibilizar partes de sua lei climática emblemática.

O enfraquecimento da agenda verde do bloco ocorre à medida que os cidadãos da UE começam a votar neste fim de semana em uma eleição que determinará a forma do parlamento e definirá a direção para os próximos cinco anos de políticas.

O Pacto Verde da UE, com o objetivo de atingir emissões líquidas zero até 2050, tem sido uma questão acalorada na campanha, com partidos de direita culpando a legislação por contribuir para o declínio industrial do bloco e impor um pesado fardo burocrático às empresas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que propôs a legislação climática em 2020 após um apoio maciço aos partidos verdes na eleição de 2019, recuou em várias questões críticas na tentativa de obter apoio de grupos mais conservadores antes da votação.

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. - Reuters

Após o enfraquecimento das regras sobre resíduos de embalagens e diligência ambiental durante o processo legislativo, os Estados membros agora estão buscando suavizar a diretiva de reivindicações verdes, de acordo com um documento que descreve as mudanças, que o Financial Times teve acesso.

As regras sobre reivindicações ambientais, propostas em março de 2023 como parte do Pacto Verde, foram projetadas para evitar que empresas façam reivindicações falsas sobre suas credenciais ecológicas.

A veracidade de slogans sustentáveis por empresas sobre produtos foi alvo, por exemplo, de alegações de serem "100% neutras em carbono" ou emissões líquidas zero até uma determinada data.

A Comissão afirmou que mais da metade das reivindicações examinadas na preparação das regras forneceram "informações vagas, enganosas ou infundadas sobre as características ambientais dos produtos em toda a UE".

Mas as reclamações de que o processo de verificação sobrecarregaria empresas, que já enfrentam relatórios ambientais mais rigorosos e regras mais rígidas sobre poluição e resíduos, com quantidades insustentáveis de papelada, provocaram um recuo.

Os Estados membros da UE, em vez disso, introduziram um "procedimento simplificado" durante sua avaliação da lei. Apenas quatro países, incluindo Alemanha e Áustria, não apoiaram o afrouxamento das regras.

Esse processo simplificado permitiria que empresas avaliassem por si mesmas se as reivindicações que fazem são cientificamente credíveis em certas circunstâncias, para permitir "um equilíbrio entre a proteção do consumidor e ônus administrativo e financeiro para operadores econômicos", de acordo com documento visto pelo Financial Times.

Os países da UE também adotaram uma postura mais fraca que o Parlamento Europeu em relação às reivindicações que um produto pode ser considerado "neutro em carbono" porque uma empresa, em teoria, compensou suas emissões comprando um esquema de créditos de carbono que envolve o plantio de árvores ou outros projetos de economia de carbono.

Os créditos de carbono foram minados por investigações que descobriram que vários programas proeminentes não eram sustentados por remoções genuínas de carbono e são criticados como uma distração das empresas ao invés de fazer mudanças fundamentais em seus negócios para reduzir as emissões.

O Parlamento Europeu, que ainda não concordou com a forma final da lei de reivindicações verdes com Estados membros, disse em março que queria que slogans baseados em compensações de carbono fossem proibidos, a menos que as empresas "já tenham reduzido suas emissões o máximo possível e usem esses esquemas apenas para emissões residuais".

Mas a posição dos governos da UE significava que "uma empresa altamente poluente, como uma companhia aérea ou petrolífera, poderia alegar ser neutra em carbono e depois explicar em letras pequenas que 99% das emissões foram compensadas", disse Margaux Le Gallou, gerente de programa da Coalizão Ambiental sobre Padrões, um grupo de defesa ambiental sem fins lucrativos.

Um diplomata da UE disse que Estados membros veem as compensações de carbono como uma ferramenta que empresas "podem usar no início de sua descarbonização, em vez de apenas usar no final".

Os embaixadores da UE deram luz verde inicial às mudanças, mas elas devem ser aprovadas pelos ministros em uma reunião em 17 de junho.