Acionistas da Tesla aprovam acordo para remunerar Elon Musk em US$ 56 bi

Os acionistas da Tesla aprovaram o acordo de remuneração de US$ 56 bilhões do presidente-executivo Elon Musk e a mudança do registro empresarial da montadora para o Texas, vitórias significativas para o bilionário enquanto ele busca reafirmar seu controle sobre a empresa.

O resultado, anunciado na reunião anual da Tesla em Austin nesta quinta-feira (13), fortalecerá a posição da empresa enquanto tenta reverter uma decisão de janeiro de uma corte de Delaware que anulou o bônus de opções de ações de 2018 —o maior da história dos EUA— devido a preocupações com seu tamanho e com a independência do conselho de administração da empresa.

Embora a votação não anule a decisão nem garanta o pagamento, ela pode ser fundamental para persuadir a Justiça. O controle de Musk sobre a empresa seria fortalecido, aumentando sua participação de 13% para mais de 20%.

O pacote de 2018 tornou Musk elegível para receber até US$ 55,8 bilhões em opções de ações se a Tesla atingisse certos marcos. O valor atual das opções, no entanto, está hoje mais próximo de US$ 48,4 bilhões, de acordo com a Bloomberg. As ações da Tesla subiram 3% nesta quinta, mas caíram 27% no ano.

Musk e o conselho da Tesla lideraram nos últimos meses uma campanha para mobilizar os acionistas —que detêm cerca de 30% da empresa— a apoiar as duas resoluções, em uma espécie de referendo sobre a liderança de um dos homens mais ricos do mundo.

O empresário dirige outras cinco empresas —X (ex-Twitter), SpaceX, The Boring Company, xAI e Neuralink— e é propenso a distrações e mudanças abruptas de estratégia. No início deste ano, ele ordenou os maiores cortes da força de trabalho da Tesla e, semanas depois, recontratou alguns dos demitidos.

O conselho e o CEO também pressionaram os investidores institucionais a irem contra a orientação das consultorias ISS e Glass Lewis, que se opuseram ao pacote de remuneração por considerá-lo "excessivo" e "desproporcional".

Dois aliados cruciais de Musk no conselho também foram reeleitos apesar da oposição das consultorias: o ex-CEO da 21st Century Fox James Murdoch, filho do magnata Rupert Murdoch, e o irmão de Musk, Kimbal, que está no quadro desde 2004.

Alguns investidores estavam preocupados que Musk deixasse a empresa se o bônus não fosse aprovado. Musk já ameaçou desenvolver produtos fora da montadora se não obtiver pelo menos uma participação de 25% na montadora.

A juíza Kathaleen McCormick, que anulou o pacote de remuneração em janeiro, apontou conflitos de interesse e a falha da empresa em divulgar adequadamente os termos do plano.

McCormick ouvirá em 8 de julho argumentos sobre honorários de advogados contestados no caso. Após sua decisão final, Musk terá 30 dias para recorrer à Suprema Corte de Delaware.

Após a conclusão da votação, pouco depois das 16h de Austin (18h no horário de Brasília), Musk apareceu no palco para se dirigir a uma plateia entusiasmada que entoava seu nome, pulando diante de um letreiro de neon azul e rosa no formato do Texas anunciando o "cyber roundup", como é chamada a reunião anual.

"Meu Deus, eu amo vocês", disse Musk para a audiência cuidadosamente selecionada de investidores. "Temos a base de acionistas mais incrível de qualquer empresa de capital aberto... não estamos começando um novo capítulo, mas abrindo um novo livro."

As vitórias eram esperadas depois que Musk postou na quarta-feira (12) à noite que ambas as resoluções estavam "sendo aprovadas por amplas margens".

