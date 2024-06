Ações da Microsoft sobem e empresa alcança valor de mercado recorde

Reuters

As ações da Microsoft subiram 1,3% nesta segunda-feira (17), encerrando a sessão com um valor de mercado de US$ 3,33 trilhões, um recorde para qualquer companhia, enquanto Apple e Nvidia ficaram logo atrás.

A Apple estava à frente da Microsoft durante parte da sessão, antes de ficar para trás no fechamento.

Logo da Microsoft - Gonzalo Fuentes/Reuters

As três empresas seguem em uma disputa acirrada pelo título de empresa mais valiosa do mundo. A Apple subiu 2% no pregão, alcançando um valor de mercado de US$ 3,32 trilhões, enquanto Nvidia caiu 0,7%, com um valor de mercado de US$ 3,22 trilhões.

O papel da Apple sobe agora cerca de 12% desde 7 de junho, pouco antes de a empresa revelar uma estratégia de inteligência artificial há muito esperada, integrando a tecnologia "Apple Intelligence" em seu conjunto de aplicativos, incluindo a Siri, e trazendo o ChatGPT, da OpenAI, para seus dispositivos.

A Apple acumula alta de 12% em 2024, enquanto a Microsoft avançou 19% e a Nvidia disparou 165% no mesmo período.