Dólar em alta, IA deixa robôs mais parecidos com humanos e o que importa no mercado

O dólar, Lula e Haddad

Investidores começam esta quinta-feira (13) numa espécie de ressaca. O dia de ontem foi de desvalorização para o Brasil no mercado global, com o real em queda e as empresas despencando na Bolsa.



↳ O dólar bateu R$ 5,40 e a Bolsa de Valores caiu 1,40%.



Na contramão. Ao contrário do Brasil, as ações nos Estados Unidos tiveram uma quarta-feira positiva. O dólar enfraqueceu na comparação com outras moedas fortes depois que a inflação nos EUA desacelerou e o banco central do país indicou que cortará os juros uma vez este ano. Entenda aqui.



Os motivos. Uma série de fatores, tanto externos quanto internos, explicam o humor negativo nos mercados por aqui desde abril.



A avaliação é de que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) está enfraquecendo e que o governo não tem disposição para cortar gastos a favor de equilibrar as contas.

Governistas defendem o ministro, no entanto, e dizem que ele está firme no cargo.

O presidente Lula ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - Pedro Ladeira/Folhapress

Entenda as últimas movimentações:



↳ O Congresso rejeitou a MP (medida provisória) do governo que buscava R$ 26 bilhões para compensar o acordo que mantém a desoneração da folha de pagamento. A proposta era endurecer as regras para empresas usarem créditos obtidos com pagamentos do PIS/Cofins como descontos em outros impostos.



↳ As contas precisam fechar esse ano e o próximo no zero a zero, revertendo o déficit de 2023.



↳ Economistas alertam para os reajustes acima da inflação nas pensões e benefícios, acompanhando a nova regra de alta do salário mínimo. A regra poderia, inclusive, exigir uma nova reforma da Previdência.



↳ Além das pensões, as despesas com educação e saúde crescem acima da inflação. Como o percentual é acima dos 2,5% permitidos para o total de gastos, as despesas comprimem outras no orçamento.



↳ A flexibilização poderia liberar R$ 131 bilhões para outros gastos nos próximos anos. Há quem aponte, porém, que ela poderia levar o SUS a perder R$ 24 bilhões.



↳ A mudança nas regras foi colocada em pauta pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e Haddad também defende alguma mudança. O Ministério da Fazenda pretende propor que essas despesas acompanhem os 2,5%. Investidores, porém, seguem céticos.



Lula fala em arrumar contas. Declarações do presidente também pesaram contra os negócios nesta quarta. Lula disse que o governo tem compromisso com as contas, mas sua fala foi vista como em defesa de apenas aumento de receita.

"O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público", disse o presidente.

O que mais joga contra. As evidências de que o banco central americano não poderia fazer um corte amplo nos juros, ainda em abril, foi um dos principais gatilhos para iniciar uma desvalorização do real.



+ Na mesma época, o governo decidiu buscar uma meta para as contas em 2025 mais permissiva.



+ Para somar, o racha no Copom na última decisão de corte de juros. O placar de 5 votos a 4 pela queda de 0,25 ponto percentual da Selic dividiu a diretoria.



O resultado? Mais pessimismo.



Para aprofundar:



FGTS rende mais

O dinheiro do trabalhador depositado no FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) terá um rendimento maior porque agora contará sempre com o lucro do fundo.



A decisão foi tomada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), com base numa ação do partido Solidariedade que questionava a regra atual.



Como é hoje: o saldo do FGTS rende 3% ao ano, mais a TR (Taxa Referencial), que acumula 1,25% em 12 meses.



↳ Dessa forma, o FGTS está rendendo 4,25%.



Como será: o FGTS segue com a regra, mas contará também com a distribuição obrigatória de seus lucros.



↳ Assim, 4,25% + lucro do fundo proporcional por trabalhador.



Inflação como piso. Essa soma deverá alcançar ao menos o valor da inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), mesmo que os lucros não sejam suficientes para o pagamento. Entenda melhor.



↳ Em maio, o IPCA foi de 3,93% e ficou menor do que a regra antiga pagaria.



↳ Isso nem sempre acontecia, levando a desvalorização do dinheiro no fundo, em alguns anos. Confira aqui uma simulação da correção dos valores.



↳ A medida entra em vigor assim que for publicado o acórdão, o que pode ocorrer nesta quinta-feira (13).



Quem terá direito? A correção será válida para todos os saldos. Não haverá alteração nos valores depositados até hoje. Segundo a Caixa, há 217 milhões de contas no FGTS.



Quase humano

Na China, a empresa Ex-Robots está usando inteligência artificial para deixar as expressões de robôs mais precisas e naturais.



A ideia é melhorar o reconhecimento das emoções de humanos e a expressão delas pelos robôs humanoides.



Treino. Funcionários da Ex-Robots participam dos treinamentos dos robôs.

Por exemplo: se uma pessoa olha para um robô, mostra a língua e sorri, ele consegue imitar.

A Ex-Robots disse que leva de duas semanas a um mês para produzir um robô humanoide, com preços que variam de 1,5 milhão de iuans (R$ 1,1 milhão) a 2 milhões de iuans (R$ 1,5 milhão). Veja fotos dos modelos desenvolvidos.



Sem uso. Até agora, os robôs são vendidos apenas para museus. No futuro, porém, a empresa mira o setor de saúde e o setor de serviços em geral. Nesses mercados, a demanda por robôs deve necessitar de interações com emoções.



Robotização. Dados da Federação Internacional de Robótica mostram que a China é o 5º país com a maior robotização da economia.



↳ A sua frente estão Coreia do Sul, Singapura, Alemanha e Japão.



↳ Em 2022, o país tinha 392 robôs para cada 10.000 empregados. A líder Coreia do Sul tinha 1.012 por 10.000.



Enquanto isso, nos EUA… Uma startup fundada por três ex-pesquisadores da OpenAI, empresa do ChatGPT, também está usando IA para melhor a capacidade de robôs interagirem com o mundo material.



↳ A empresa de robótica da Califórnia foi batizada de Covariant. Pelo menos por enquanto, o foco está em construir robôs mais inteligentes para a indústria. Leia mais.



A fabricação de robôs domésticos é uma nova aposta da Apple, segundo a Bloomberg. A empresa cancelou o desenvolvimento de carros elétricos e está desenvolvendo um robô para ajudar em tarefas pessoais.



Cabeças usadas nos robôs da Ex-Robots - Florence Lo/Reuters

O lucro dos planos de saúde

As operadoras de planos de saúde tiveram um lucro de R$ 3,3 bilhões no primeiro trimestre deste ano.



↳ O crescimento foi de 343% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que destaca a recuperação financeira do setor.



↳ O resultado é o melhor para os três primeiros meses de um ano desde 2019, antes da pandemia, quando as operadoras lucraram R$ 4,1 bilhões.



Nos últimos anos, o lucro caiu em meio aos custos altos com atendimento no pós-pandemia, o que explica a variação forte de mais de 300% neste ano.



↳ A Agência Nacional de Saúde anunciou a permissão para reajustes máximos de 6,91% nos planos individuais e familiares.



Desligamentos. Queixas de beneficiários por cancelamento ou suspensão de planos coletivos por adesão vem aumentando na ANS desde outubro do ano passado.



↳ As rescisões atingem principalmente crianças autistas, com síndromes graves, paralisia cerebral, doentes oncológicos e idosos.



↳ Um dos casos que mais chamou atenção foi o cancelamento do plano de uma idosa de 102 anos, que pagava R$ 9.300 por mês.

Acordo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou um acordo no fim do mês de maio em que as operadoras se comprometeram a suspender temporariamente o cancelamento e rever parte dos já suspensos.



Sim, mas… Em troca, os planos pediram novas regras para o setor: a criação de uma modalidade de plano de saúde que só dá direito a consultas e exames e novas diretrizes para tratamento do autismo.



↳ As terapias para o Transtorno do Espectro Autista estão entre as mais caras. Um levantamento do Instituto Steinkopf mostra, por exemplo, que apenas pessoas com renda de ao menos quatro salários mínimos podem pagar por um tratamento amplo. Veja mais aqui.