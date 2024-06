BID vai emitir títulos para financiar projetos de sustentabilidade na Amazônia

Manaus

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) vai lançar no segundo semestre deste ano um programa para a emissão do que vem sendo chamado de "bonds amazônicos", títulos de dívida cujos recursos serão usados para financiar projetos sustentáveis na região.

De acordo com a instituição, os papéis poderão ser captados pelos países com território na Amazônia e pelos próprios bancos multilaterais.

Os planos para a criação do programa, que está sendo construído em parceria com o Banco Mundial, foram antecipados pelo presidente do BID, Ilan Goldfajn, nesta quinta-feira (13), durante a Semana de Sustentabilidade 2024, em Manaus. O encontro é organizado pelo BID Invest –braço de investimento do banco multilateral.

"Os bônus amazônicos estão em fase de construção com o Banco Mundial. É um instrumento para a região e eu vou incentivar para que a gente feche logo", disse Goldfjan. "O BID vai ajudar com o seu benchmark [referência]", acrescentou.

Segundo ele, enquanto o lançamento dos bonds não acontece, a instituição vai testar o mercado com emissões menores do próprio banco e do BID Invest.

A expectativa era que os detalhes do programa já fossem anunciados durante a Semana de Sustentabilidade de 2024, evento que acontece a cada dois anos.

A ideia do programa é captar recursos para os projetos com custo mais barato. Goldfajn não antecipou detalhes, mas informou que o plano é elencar as áreas em que os valores captados poderão ser usados.

Uma das preocupações é que o dinheiro seja bem aplicado em projetos que promovam a sustentabilidade ambiental dos países da região, evitando o chamado "greenwashing" —termo que se refere a práticas que parecem ser sustentáveis, mas que, na prática, não são.

Segundo Goldfajn, a emissão dos títulos amazônicos busca capturar o "desejo global" de trabalhar com projetos na Amazônia.

A diferença desses papéis em relação aos green bonds (títulos verdes) é que os recursos captados serão aplicados exclusivamente nos países da região.

