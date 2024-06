Com parque Ibirapuera e duas estações de metrô, Moema cresce nos eixos

São Paulo

Há mais do que quadras perfeitamente simétricas e planas com nomes de pássaros e tribos indígenas em Moema. Com a entrada em cena em 2018 de uma nova linha de metrô, a 5-Lilás, com direito a duas estações na avenida Ibirapuera, o bairro, verdadeiro sonho de consumo da classe média alta desde os tempos de João Ramalho e Anchieta, empina valorização.

Segundo a Loft, os imóveis de Moema valorizaram 5,9% na comparação entre os primeiros quadrimestres de 2024 e 2023. Houve ainda aumento de 8,1% no volume de imóveis vendidos, de acordo com a startup.

Vista do bairro de Moema. - Bruno Santos/Folhapress

Mas foram com alterações da Lei de Zoneamento, as pregressas e as recentíssimas –estas da revisão de 2023, convertidas em lei no começo de 2024–, que o bairro passou a mostrar certa mudança de perfil, com a hegemonia dos imóveis de alto padrão para famílias baunilha a ser desafiada por produtos mais contemporâneos, como os estúdios para singles e forasteiros que chegam à cidade pelo vizinho aeroporto de Congonhas.

É o que aponta Gil Vasconcelos, diretora de incorporação da Kallas, construtora que ergueu na região produtos de uso misto (residencial e comercial), como o Moma Moema, que se utilizam dos andares de garagem do setor de alto padrão para montar estúdios —recurso usual em outros locais da cidade, como a Vila Madalena. O Moma tem 344 unidades, com apartamentos de 147 m² e 194 m² e estúdios de 24 m² a 30 m².

No caso das mudanças da revisão de 2023-24, um dos novos fronts de verticalização é trecho do lado par da avenida República do Líbano, agora ZEU (Zona Eixo de Transformação Urbana), com maior potencial construtivo do que as ZM (Zonas Mistas) e ZC (Zonas de Centralidade).

A "revisão da revisão" da lei, que teve sua segunda audiência pública na última terça-feira (18) na Câmara dos Vereadores e que ocorre para dirimir falhas de redação e incongruências no mapa da cidade, estabeleceu ainda que as novas obras em Moema sejam feitas sem rebaixamento do lençol freático, por características técnicas do solo na região.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O subsolo da região pode ser delicado, mas é sobre a superfície que o bairro enleva. Com o parque Ibirapuera como atração e grande estrutura de atendimento de saúde, Moema conquistou um dos maiores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da cidade.

O corretor Hilário Bacchini, da HGB Imóveis, vê um grande arco de interessados na região, das famílias aos jovens empreendedores, passando ainda por investidores e "aposentados ou pessoas perto da aposentadoria". Aos atributos conhecidos de Moema, como a propalada qualidade de vida e "infraestrutura completa", na definição do profissional, soma-se agora o "retorno seguro para investidores" por conta da "alta demanda e baixa vacância".

Os saudosistas talvez tenham razão em suspirar pela Moema do Palace, a grande casa de shows das últimas décadas de São Paulo, e pelas veneráveis choperias alemãs que tão bem caracterizaram o bairro no século 20. Mas mesmo aí a região conseguiu perseverar. Na música, há o Bourbon Street, referência no blues, para ficar num único gênero. E na trifeta chucrute-eisbein-chope, o Windhuk, mais antigo restaurante alemão da cidade, segue forte em plena Moema-Índios.