Copom reforça consenso sobre política de juros mais cautelosa, mostra ata

Brasília

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reforçou o consenso sobre a necessidade de uma atuação mais cautelosa na política de juros, mostrou a ata publicada nesta terça-feira (25).

"Vigilante" e "firme" também foram outros termos enfatizados pelo colegiado do BC no documento. Na última quarta-feira (19), o Copom interrompeu o ciclo de cortes de juros e manteve a taxa básica, a Selic, em 10,5% ao ano, em decisão unânime.

Houve consenso entre os quatro diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) –incluindo o diretor Gabriel Galípolo (Política Monetária)– e o atual chefe da instituição, Roberto Campos Neto, considerado um "adversário político" pelo chefe do Executivo.

Para o comitê, o cenário de inflação se tornou mais desafiador, com aumento das projeções de médio prazo, mesmo condicionadas a uma taxa de juros mais elevada.

"Concluiu-se unanimemente pela necessidade de uma política monetária mais contracionista e mais cautelosa, de modo a reforçar a dinâmica desinflacionária", disse.

Segundo o Copom, é unânime a avaliação de que se deve perseguir a convergência das expectativas de inflação em direção à meta –independentemente de quais sejam os fatores por trás da piora das estimativas.

O colegiado do BC diz ainda que "eventuais ajustes futuros na taxa de juros" serão ditados pelo "firme compromisso" de levar as expectativas de inflação em direção ao alvo.

"O comitê avalia que a redução das expectativas requer uma atuação firme da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação tanto das instituições como dos arcabouços fiscal e monetário que compõem a política econômica brasileira", disse.

"O comitê não se furtará de seu compromisso com o atingimento da meta de inflação e entende o papel fundamental das expectativas na dinâmica da inflação", acrescentou.

A meta de inflação perseguida pelo BC é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, o objetivo é considerado cumprido se oscilar entre 1,5% (piso) e 4,5% (teto).

A ata também mostrou que o BC elevou a estimativa de juro real neutro, para 4,75% (ante 4,5% desde junho do ano passado). No debate, ainda avaliou cenários com taxa neutra entre 4,5% e 5%.

A taxa neutra é aquela que não estimula nem desestimula a economia. Por ser uma variável "não observável", há grande incerteza em sua definição. O próprio BC considera que ela não deve ser atualizada com frequência.

"Nas variações de curto prazo, costuma-se enfatizar movimentos de produtividade ou resultados fiscais, que impactam a poupança doméstica. Para as variações de longo prazo, destacam-se temas relacionados à demografia, à produtividade e à taxa de poupança global", disse o Copom.

Para justificar a decisão, o colegiado enfatizou que "a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade."

Na ata, o Copom utilizou quatro vezes a palavra "unanimamente", reforçando o alinhamento dos membros do colegiado. Houve, contudo, divergência na discussão sobre o balanço de riscos para inflação e sobre a dinâmica da inflação de alimentos.

A decisão de manter o balanço simétrico, ou seja, com riscos para inflação em equilíbrio em ambas as direções, foi tomada pela maioria.

"De um lado, enfatizou-se que parte da assimetria altista relacionada à atividade [econômica] já havia sido incorporada no próprio cenário central, com a reavaliação do hiato do produto [diferença entre o crescimento potencial da economia e o efetivo]", afirmou.

"De outro, expressou-se o receio que o hiato do produto continue mostrando resiliência, bem como de uma inflação de alimentos mais persistente nos patamares recentemente observados", continuou.

Segundo o documento, alguns membros mostraram maior preocupação com a inflação de alimentos no curto prazo, destacando o efeito das enchentes do Rio Grande do Sul e também as revisões nos preços de alimentos em outras regiões.

O Copom continuou demonstrando preocupação com a inflação de serviços.

"Parte do debate se concentrou na trajetória mais recente da inflação, em que a inflação de bens industriais e de alimentação no domicílio deixa de contribuir para a desinflação nesse estágio do processo desinflacionário", disse. "Concomitante a isso, a inflação de serviços, que tem maior inércia, assume papel preponderante na dinâmica desinflacionária no estágio atual."