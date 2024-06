Dasa diz que negociação para fusão com Amil está em 'estágio avançado'

São Paulo | Reuters

A Dasa confirmou nesta segunda-feira (10) que está em negociações com a operadora de planos de saúde Amil para uma combinação de negócios e acrescentou que as conversas estão em "estágio avançado".

Com a fusão, cada empresa deteria 50% do capital da nova companhia, denominada "Ímpar", segundo fato relevante da Dasa. A empresa acrescentou que haverá uma transferência de dívida da Dasa para a Ímpar, com o valor atualmente discutido de R$ 3,85 bilhões.

Equipe médica durante procedimento no Hospital da Mulher, em São Paulo - Karime Xavier - 19.mar.24/Folhapress

Doze hospitais da companhia de medicina diagnóstica fariam parte da transação, enquanto os hospitais Rede Américas no Ceará e no Rio Grande do Norte, além dos hospitais verticalizados da Amil, não fariam parte do negócio, segundo o documento.

A empresa destacou, contudo, que atualmente não há qualquer acordo ou decisão da administração da companhia aprovando a transação.

"A companhia não pode garantir nesse momento que tal negociação será concluída ou que os termos finais da transação estarão de acordo com as negociações atualmente em curso", acrescentou.

A Dasa confirmou ainda que recebeu do empresário Nelson Tanure documento visando uma potencial combinação de negócios com a Alliança Saúde, mas esclareceu que não há qualquer decisão da administração da companhia quanto à proposta.

A Amil não respondeu imediatamente a pedido de comentário da Reuters.

Às 13h43 (horário de Brasília), as ações da Dasa subiam 5,13%, a R$ 4,1 cada, durante o pregão na Bolsa paulista.