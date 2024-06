De motéis a entrega expressa, empresas ofertam presentes de última hora para o Dia dos Namorados

Nem tudo está perdido para quem vai comprar de última hora o presente do Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira (12). Prevendo atrasados, empresas apostam na oferta de reservas instantâneas e fretes rápidos na data comemorativa.

A plataforma de mobilidade 99 prevê crescimento de 180% nas entregas na data com base no mesmo período do ano passado.

A reportagem da Folha separou experiências e produtos de até R$200 — preço médio desembolsado pelos brasileiros nas comemorações, segundo projeção da OLX — para aproveitar ainda hoje.

Casa Lush, uma suíte duplex com 200 m², no Lush Motel - Divulgação

Entregas no mesmo dia

Prometendo entregas de três horas após o pedido até as 23h no mesmo dia, a loja online Giuliana Flores vende cestas e buquês nas faixas de R$ 80, R$ 120 e R$ 170. A loja atende todo o Brasil, mas afirma que a entrega vai depender da disponibilidade e do endereço de cada cliente.

Iguais condições de entrega se aplicam aos portais Cestas Michelli e NovaFlor, do mesmo grupo.

A Pati Piva, que comercializa doces, diz que pretende aceitar encomendas até as 16h ou enquanto durarem os estoques dos produtos. Os pedidos devem ser entregues antes das 20h em toda a Grande São Paulo, de acordo com a loja. No site, uma caixa de chocolates em formato de coração sai por cerca de R$ 160.

Pedidos feitos até as 15h na venda A Queijaria, na zona oeste de São Paulo, chegam até 18h do mesmo dia para qualquer bairro da capital do estado, segundo o fornecedor. O cliente encontra opções de vinhos e queijos a partir de R$ 54.

Motéis

Na Lush, rede de motéis em São Paulo, o usuário pode fazer o check-in 30 minutos após o pagamento. Além disso, tem opções de pacotes com comidas, bebidas e outras experiências para incorporar ao pedido. Na unidade no bairro do Ipiranga, a reserva de três horas para a suíte mais econômica, a Lush Pop, sai por R$ 140.

O Nuu, motel no Tatuapé, zona leste da capital paulista, há suítes a partir de R$ 169 para quatro horas, com entrada em até 30 minutos após a realização do pedido. Quem não conseguir reserva para o Dia dos Namorados tem ainda a opção de postergar a comemoração até domingo (16) e aproveitar promoções.

Isso porque a Love Week 2024, ação da ABMotéis (Associação Brasileira de Motéis) e do aplicativo Guia de Motéis Go, reuniu motéis oferecendo pacotes especiais para toda a semana.

Cada motel participante oferece um pacote básico que inclui pernoite, começando às 20h e indo até às 13h do dia seguinte, com direito a jantar e café da manhã. Há 45 unidades em São Paulo, Pernambuco, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal participando das promoções.

Cartões digitais

Vales digitais servem como uma opção instantânea de presente. A empresa de streaming Netflix, por exemplo, tem revenda oficial pelo PicPay e o Submarino.

É possível comprar um cartão de presente físico da plataforma de locação AirBnb nas Lojas Americanas, Grupo Pão de Açúcar e rede Pague Menos.

Para os amantes de filmes, a Mubi oferece vales de três meses e um ano. O de menor período custa R$ 99.

Cartões virtuais da App Store, da Apple, e do Google Play, para dispositivos Android, são opções para quem deseja dar mais autonomia para o presenteado na hora de gastar.