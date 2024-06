Bolsa cai e dólar sobe após divulgação de ata do Copom

São Paulo

A Bolsa brasileira caía e o dólar avançava na manhã desta terça-feira (25), com investidores repercutindo a divulgação da ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, que reforçou o consenso dos diretores sobre uma atuação mais cautelosa na política de juros.

Para o comitê, o cenário de inflação se tornou mais desafiador, com aumento das projeções de médio prazo, mesmo condicionadas a uma taxa de juros mais elevada.

"Concluiu-se unanimemente pela necessidade de uma política monetária mais contracionista e mais cautelosa, de modo a reforçar a dinâmica desinflacionária", disse.

Às 11h, o Ibovespa caía 0,20%, aos 122.382 pontos, enquanto o dólar avançava 0,75%, cotado a R$ 5,431.

Nota de US$ 1,00 - REUTERS

Nesta manhã, o dólar recuperava sua força após uma sessão marcada por perdas generalizadas na véspera, o que refletia em sua alta no Brasil. O índice DXY —que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas— subia 0,11%.

O avanço da divisa norte-americana também podia ser visto em países emergentes, com destaque para a alta de 0,39% em relação ao peso mexicano e a valorização de 0,24% ante o rand sul-africano.

Na segunda (24), o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,3904 na venda, em baixa de 0,94%, após ter atingido na quinta-feira passada o maior valor de fechamento em quase dois anos.

No cenário doméstico, o mercado analisava a ata da reunião do Copom na semana passada, quando os membros do BC decidiram manter a taxa Selic em 10,50% ao ano, interrompendo um ciclo de sete cortes de juros consecutivos.

No documento, as autoridades aprofundaram pontos levantados na semana anterior, reiterando uma postura de cautela diante de um ambiente global incerto e cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação de projeções de inflação e expectativas desancoradas.

A postura do BC atraiu críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, o que, junto de preocupações do mercado com as contas públicas brasileiras, impulsionaram o dólar no Brasil.

"No dia de hoje, a ata mais firme do Copom sugere a possibilidade de que nós teremos uma pressão baixista [para o dólar]", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Por outro lado, faz algum tempo que a percepção de risco se mantém elevada e o comunicado do Copom na semana passada não conseguiu amenizar essa situação", acrescentou.

Nesta semana, os investidores ainda voltam suas atenções para a divulgação de novos dados de inflação, em busca de sinais sobre o processo de controle dos preços a nível global.

Com Reuters