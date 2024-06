Emater estima perda de 2,71 milhões de toneladas de soja por enchentes no RS e corta projeção para safra

São Paulo | Reuters

As enchentes no Rio Grande do Sul levaram a uma perda de 2,71 milhões de toneladas de soja, estimou nesta terça-feira (4) a Emater-RS (Instituição de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social do Rio Grande do Sul).

Considerando a área afetada pelas chuvas no sul e perdas, a Emater reduziu sua estimativa de colheita da oleaginosa em RS para 19,53 milhões de toneladas, ante 22,24 milhões de toneladas estimadas em março.

- Matias Baglietto/Reuters

Os dados fazem parte de um relatório elaborado pela Emater-RS quantificando perdas pela calamidade climática no meio rural.

Segundo o documento, mais de 206 mil propriedades foram afetadas, com impactos na produção de grãos, pecuária, horticultura e fruticultura.

Em relação à produção de grãos, as perdas se referem às áreas que não puderam ser colhidas, ou às que foram colhidas e tiveram baixo rendimento, incluindo soja, milho e feijão, entre outros, disse a Instituição.

"As perdas nas culturas de inverno foram pontuais e correspondem a áreas recém-semeadas, que deverão ser replantadas. Foram prejudicados 48.674 produtores de grãos, grande parte de milho e soja".