Shein acelera planos, Carrefour congela preços no RS e o que importa no mercado

Shein acelera planos

A gigante chinesa de moda Shein pretende dar o primeiro passo nesta semana para abrir o capital na Bolsa de Londres, de acordo com a Bloomberg.



Os planos para o IPO (oferta pública inicial, em inglês) aceleraram depois que as chances do Partido Trabalhista vencer as eleições no Reino Unido aumentaram.



Entenda. A Shein quer adiantar sua primeira oferta de ações com receio de que um governo trabalhista no Reino Unido, considerado mais à esquerda, faça restrições à empresa.

↳ A marca de fast fashion é acusada de manter condições precárias para funcionários na China. Investigações apontam jornadas que chegam a 75 horas semanais, ambiente hostil e presença de filhos de funcionários nas fábricas. Veja detalhes aqui.



Por que o Reino Unido? A Bolsa de Londres é uma das mais antigas e maiores do mundo, com mais de 200 anos, e reúne mais de 2.000 empresas, entre elas Shell, AstraZeneca e HSBC.

Mesmo com a vitória do Partido Trabalhista, as chances de aprovação do IPO por lá são maiores que nos Estados Unidos, que era a primeira opção da Shein.



↳ Congressistas republicanos já disseram que atuarão contra a licença. Nos últimos anos, Estados Unidos e China vivem uma disputa comercial, vista como uma Guerra Fria 2.0.

Loja temporária da Shein em um shopping de Singapura - Edgar Su - 5.abr.24/Reuters

No Reino Unido, parlamentares até têm preocupações, mas a visão geral é que a lei trabalhista britânica precisaria ser seguida pela empresa.



Mas… O IPO da Shein deve ocorrer apenas no segundo semestre, mesmo com a decisão da empresa de já pedir o aval aos reguladores nesta semana.



Como funciona um IPO? Para captar recursos e financiar projetos, empresas podem abrir seu capital, em vez de pegar empréstimos com bancos ou investidores, que têm custo maior.

↳ No IPO, o patrimônio da empresa é dividido em um número de ações, que receberão um preço com base nas perspectivas do negócio.



↳ Então, ao comprar os papéis, investidores de todos os tamanhos se tornam sócios.

Falando em Shein… A proposta de taxação de compras internacionais de até US$ 50 em 20% está na pauta do Senado desta terça-feira (4), depois ter sido aprovada pela Câmara. A medida acaba com a isenção de imposto para compras internacionais em aplicativos de compras como Shopee e Shein. Relembre aqui os detalhes do projeto.

O ano de 2024 foi apontado como propício para novas aberturas de capital por empresas, inclusive na Bolsa brasileira, mas a tendência de juros altos por mais tempo nos EUA jogou água fria nos projetos. Alguns IPOs feitos nos últimos anos também mostraram resultados ruins para as ações.



↳ O colunista Marcos de Vasconcellos explica aqui por quê.

Preços congelados

O grupo Carrefour vai congelar os preços de alimentos básicos no Rio Grande do Sul, estado que ainda sofre os impactos das enchentes do início de maio.



↳ A medida vale para arroz, feijão, café, água, absorvente feminino, fraldas, água sanitária, desinfetante, ração, cobertores, colchões e roupas de inverno.



↳ O congelamento será aplicado em todas as bandeiras do grupo –além do Carrefour, o grupo é dono de Atacadão, Sam's Club e Nacional.

Compras mais caras. Dados prévios de maio mostram que os preços em Porto Alegre dispararam em comparação com as outras capitais, principalmente os de alimentos.



Um dos principais riscos das enchentes sobre a inflação é quanto ao preço do arroz, já que o estado é o principal produtor do alimento, item básico da alimentação no país.



O governo Lula (PT) anunciou a importação de até 1 milhão de toneladas do grão. As compras, porém, ainda não foram feitas. Na primeira leva, seriam 104 mil toneladas.

↳ O primeiro leilão ocorreria em 21 de maio, mas foi suspenso devido à percepção de que países fornecedores aumentaram os preços. A nova data prevista é esta quinta-feira (6).



↳ As importações independentes tiveram as tarifas zeradas, o que deve garantir a oferta mesmo sem data para o leilão.

Incertezas. A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) questionou a importação extra do governo no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta segunda-feira (3).



↳ O setor afirma que os agricultores do Rio Grande do Sul não foram ouvidos e que não há risco de abastecimentos.



Efeitos em todo o Brasil. Além do impacto dos preços praticados em Porto Alegre sobre o cálculo da inflação brasileira, que mostra uma média das principais regiões metropolitanas do país, há as consequências indiretas.

Economistas monitoram como o escoamento interrompido de diversos produtos industrializados e matérias-primas afeta a economia nacional.



↳ Além dos preços, há riscos de as enchentes impactarem o PIB (Produto Interno Bruto).

Previdência taxada

A transferência de recursos acumulados em planos de previdência privada no formato de herança para outras pessoas poderá ser taxada no Brasil.



A proposta faz parte do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que o governo ainda precisa enviar ao Congresso. Aqui você relembra o primeiro projeto, que já está em tramitação.

Ao todo, a regulamentação da reforma soma três projetos de lei, que o governo pretende aprovar este ano:

O primeiro estabeleceu a transição do atual sistema em direção aos novos impostos IBS e CBS, além das exceções;

O segundo definirá as regras para gestão do IBS, que é distribuído entre estados e municípios, e traz essa taxação de herança sobre a previdência privada;

Já o terceiro projeto definirá as regras do imposto seletivo, que incide sobre bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Acordo com os estados. A cobrança do imposto sobre herança aos planos de previdência privada foi um pedido dos estados, que já tentavam aplicá-lo mas buscam mais segurança jurídica.

Tanto os planos do tipo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) quanto VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) serão taxados.

A ideia é que o imposto seja progressivo, incidindo mais sobre valores mais altos. Veja os detalhes aqui.

↳ A arrecadação fica com os estados. Se a medida for aprovada, os governadores vão detalhar seu funcionamento e fixar as alíquotas locais.



Outras mudanças. A permissão para taxação dos planos de previdência PGBL e VGBL se somam a alterações nos impostos sobre herança e doações já previstas na reforma tributária.

Relembre as principais:

O ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) compete agora ao estado onde morava o morto ou vive o doador. Antes, ficava onde se processava o inventário.

No caso de imóveis, o ITCMD ainda compete ao estado da localização do bem;

As alíquotas deverão ser progressivas onde ainda não são desta maneira;

O imposto manterá a taxa máxima de 8%;

Estados poderão cobrá-lo de quem possuía bens fora do país.

‘Meme stocks’ de volta

As ações da rede de lojas GameStop dispararam nesta segunda-feira (3) depois que a conta no Reddit associada ao trader Keith Gill voltou a publicar. Os papéis tiveram alta de 21%.



↳ Em meados de maio, a conta no X (antigo Twitter) já havia dado sinais de vida e causado um pico nas ações, que recuaram em seguida. Com a alta desta segunda, as ações sobem 2.140% em cinco anos, saindo de um US$ 1,25 (R$ 6,56) para US$ 28,00 (R$ 147).

Pessoas em frente a uma unidade da loja de videogames GameStop, em Nova York, em 2011 - Shannon Stapleton/Reuters

Relembre. Keith Gill, conhecido também pelo codinome Roaring Kitty, ajudou a impulsionar a compra em massa das ações da loja de videogames em 2021, então à beira da falência.

Na época, as ações subiram de US$ 17,25 para mais de US$ 500 em menos de um mês. E a GameStop aproveitou, vendendo novas ações no mercado e arrecadando US$ 933 milhões (R$ 4,9 bilhões).



As altas não foram "naturais" ou "engatilhadas" por perspectivas melhores para a rede de lojas, mas forçadas por apostas atrás de apostas de que o preço das ações seria ainda maior no dia seguinte, e no dia seguinte…



↳ Por trás estavam apenas um grupo de fãs da loja forçando a alta.

Investigações nos Estados Unidos foram abertas para verificar a possibilidade de manipulação de mercado.

A mais nova movimentação. Na postagem deste domingo (2), Roaring Kitty publicou a imagem de uma carta do jogo de cartas Uno, conhecida como revés, e que inverte a ordem das jogadas. A imagem foi vista como um sinal de que uma nova onda de valorização das ações está a caminho.



Sim, mas… Detetives virtuais amadores têm debatido o ressurgimento de publicações com especulações de que ele teria vendido sua conta para um sujeito com histórico de trollagem. Enquanto as contas no X (antigo Twitter) e no Reddit mostraram sinais, seu canal no YouTube permanece inativo.

