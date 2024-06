Ligação entre Wall Street e esgotamento da Amazônia é mapeada em relatório

Bloomberg

Alguns dos maiores bancos de Wall Street não estão contabilizando adequadamente os riscos de fazer negócios com empresas de petróleo e gás que operam na floresta amazônica, de acordo com estudo de conservacionistas ambientais.

Relatório publicado pelo Grupo de Pesquisa Stand.earth identifica seis bancos como responsáveis por quase metade de todo financiamento direto para operações de petróleo e gás na Amazônia nos últimos 20 anos.

Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander, Bank of America e HSBC falharam em "abordar totalmente os impactos adversos de seu financiamento", disseram os pesquisadores. O sexto banco —HSBC— foi destacado por ter melhorado suas políticas ambientais.

An aerial view shows a deforested area during an operation to combat deforestation near Uruara, Para State, Brazil January 21, 2023. - Ueslei Marcelino/Reuters

"A maioria desses bancos afirma defender os direitos humanos e a proteção ambiental, mas, com exceção do HSBC, eles continuam a financiar as operações de empresas estatais e privadas de petróleo e gás no Brasil, Peru, Colômbia e Equador", escreveram os autores do relatório.

Um porta-voz do JPMorgan disse que o banco apoia os direitos humanos e faz triagens para "atividades comerciais sensíveis". Porta-vozes do Citigroup e Bank of America referiram-se às suas últimas políticas de gestão de riscos, que detalham os requisitos de diligência devida, e explicam as expectativas que os clientes devem cumprir.

O Itaú Unibanco disse por e-mail que está "trabalhando para combater o desmatamento". Um porta-voz do Santander disse que o banco entende "totalmente a importância de proteger a Amazônia" e está trabalhando com os clientes.

Um porta-voz do HSBC, que interrompeu o financiamento de projetos de petróleo e gás na Amazônia em 2022, disse que abordagem do banco é focar em reduções reais de emissões enquanto apoia seus clientes na transição energética.

Os bancos têm formulado suas políticas de risco ambiental e social de forma restrita para reduzir avaliações de impacto significativas, de acordo com a Stand.earth e a Coica (Coordenadora das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica), um grupo que representa mais de 500 povos indígenas.

Em alguns casos, a área física que requer triagem representa menos de um quinto da Amazônia, estimam autores do relatório. Algumas transações são estruturadas de forma a torná-las mais difíceis de rastrear, afirmam.

Muitos acordos são sindicalizados e o nível de diligência devida é frequentemente reduzido. Combinado, o efeito é excluir quase três quartos da Amazônia de uma gestão rigorosa de riscos, disseram.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Há uma real falta de transparência nos dados", disse Angeline Robertson, autora do relatório e pesquisadora da Stand.earth, em entrevista. Ela e seus colegas estão pedindo aos governos da região que promulguem regulamentações mais rígidas.

O alerta surge à medida que as temperaturas globais ultrapassam recordes anteriores, levando a região de nove países que compõem a Amazônia mais perto do colapso ambiental.

A degradação da Amazônia disparou nos primeiros quatro meses deste ano devido ao aumento de incêndios e à falta de monitoramento preventivo, disseram autoridades ambientais brasileiras no mês passado.

As organizações estão pedindo aos bancos que apoiem o acordo global que visa proteger 80% da Amazônia. As organizações também disseram que os bancos devem interromper imediatamente o financiamento de novos projetos de petróleo e gás e eliminar os acordos existentes até o final do próximo ano. Além disso, eles querem que os bancos interrompam o financiamento para comerciantes de petróleo e gás.

"Estamos literalmente vivendo em uma floresta tropical em chamas, nossos rios estão poluídos ou secando", disse Fany Kuiru, coordenadora geral da Coica, em um comunicado. Os bancos globais "devem ser responsabilizados".