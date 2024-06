Lula aponta para queda da carga tributária e alto nível de subsídios em debate orçamentário, diz Haddad

Brasília

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse nesta segunda-feira (17) que o nível de subsídios tributários chamou a atenção do presidente Lula (PT) em meio a debate sobre revisão de gastos e que o chefe do Executivo ficou surpreso com queda na carga tributária em 2023.

De acordo com a ministra Simone Tebet (Planejamento), as soluções para equilíbrio das contas públicas serão apresentadas a Lula numa futura reunião.

A titular da pasta disse também que o presidente ficou "mal impressionado" com o aumento de subsídios que, segundo ela, já chegam a quase 6% do PIB (Produto Interno Bruto).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista na sede da pasta - Pedro Ladeira/Folhapress

As declarações foram dadas no Palácio do Planalto, após reunião da JEO (Junta de Execução Orçamentária) com o presidente Lula, em que jornalistas não puderam fazer perguntas. Em frente ao Ministério da Fazenda, Haddad falou brevemente com a imprensa e respondeu a três questões.

Esta foi a primeira reunião do núcleo do governo com o presidente para discutir o futuro fiscal e orçamentário do país.

"No plano da receita, uma preocupação muito grande com as renúncias fiscais, que continuam em um patamar de R$ 519 bilhões, em 2023, e também uma explicação que foi dada a ele [Lula] sobre a queda da carga tributária no ano passado", disse Haddad.

"A carga tributária no país caiu mais de 0,6% do PIB, o que foi considerado pelo presidente bastante significativo, à luz das reclamações que o próprio presidente nem sempre compreende de setores isolados que foram, enfim, instados a recompor essa carga tributária que foi perdida", acrescentou o ministro.

Na sede da Fazenda, Haddad afirmou ter mostrado a Lula a evolução de receitas e despesas do governo e as principais fontes de gastos, com foco em cadastros usados como base para políticas públicas.

Citou a experiência do Rio Grande do Sul como exemplo, em referência ao Auxílio Reconstrução, um voucher de R$ 5.100 repassado pelo governo federal para as vítimas das enchentes que atingiram o estado no final de abril.

"[Tomamos] o trabalho que foi feito no saneamento dos cadastros, o que isso pode implicar em termos orçamentários, do ponto de vista de liberar espaço orçamentário para acomodar outras despesas e garantir que as despesas discricionárias continuem no patamar adequado para os próximos anos", disse Haddad.

Segundo o chefe da área econômica, foram apresentados gráficos e dados históricos para ajudar o chefe do Executivo a "compreender a evolução das despesas e o que isso significa em termos de impacto, para que ele se familiarize com os números e uma proposta de equacionamento dessas questões."

Há o diagnóstico de que é preciso acelerar as medidas de revisão de programas sociais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e o seguro-defeso, para pescadores artesanais.

Como mostrou a Folha, uma ala do governo quer emplacar ações de revisão de gastos como parte da compensação à medida que prorroga a desoneração da folha de empresas e municípios, aprovada pelo Congresso Nacional.

O ministro disse ainda que Lula ficou "surpreso" com a notícia de que a carga tributária no país diminuiu no ano passado, citando queixas de grupos econômicos.

"Senti o presidente bastante mais senhor dos números, se apropriou dos números com muita atenção, abriu um espaço importante de discussão dessas questões. Ficou até surpreso com a notícia de que a carga tributária no Brasil, no ano passado, caiu", disse. "Grupos de interesse reclamam e não veem a conformação do todo, da evolução da carga tributária", continuou.

Já a ministra Simone Tebet, em declaração no Planalto, falou da preocupação com o crescimento dos gastos da Previdência e dos gastos tributários também, citando relatório do TCU (Tribunal de Contas da União) sobre despesas fiscais da União.

"Há uma intersecção entre os dois aumentos, porque o aumento do gasto da previdência está relacionado também ao aumento da renúncia dos gastos tributários. Então você pega por exemplo agora esse ano a discussão da desoneração da folha dos municípios, da previdência, isso impacta no déficit da previdência", disse.

"Então esses números foram apresentados para o presidente, ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado com o aumento dos subsídios que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Então nós estamos falando da renúncia tributária, mas também das renúncias aqui dos benefícios financeiros e creditícios", completou.

O encontro ocorre após o mercado intensificar a pressão para que o governo corte gastos, diante de crescente desconfiança dos investidores com o compromisso de Lula com o equilíbrio das contas públicas.