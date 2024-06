Lula comemora resultado do PIB e fala em governo no 'rumo certo'

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta terça-feira (4) o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre do ano, afirmando que é uma prova de que o governo está "no rumo certo".

Lula aproveitou também para celebrar a melhora na previsão do FMI (Fundo Monetário Internacional) para o Brasil.

"O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição chegando a 8º PIB mundial. Mais uma prova de que estamos no rumo certo", escreveu o petista.

O PIB avançou 0,8% em relação ao trimestre anterior, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com igual período de 2023, houve avanço de 2,5%.

Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante cerimônia de sanção da lei sobre depreciação do maquinário da indústria - Pedro Ladeira - 28 mai. 2024/Folhapress

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça que o crescimento se deu em ritmo bastante satisfatório e sinaliza que a agenda econômica está na direção correta.

"O dado do PIB é mais um sinal concreto de que a agenda tem se desenvolvido num bom ritmo e na direção correta", disse ele, que atua como ministro interino da Fazenda durante viagem de Fernando Haddad a Roma.

Segundo o secretário, o desempenho da indústria de transformação e dos investimentos indicam ainda uma "alta estrutural" do crescimento e da capacidade produtiva do país. "Isso sinaliza sustentabilidade do crescimento nos próximos meses e anos", disse.

"Seguimos acima da média, surpreendemos na direção correta", acrescentou.

O crescimento do PIB no primeiro trimestre foi puxado pelo consumo das famílias e pela retomada dos investimentos.

O consumo das famílias avançou 1,5%, enquanto os investimentos cresceram 4,1% em relação ao último trimestre de 2023. A despesa de consumo do governo registrou estabilidade (0,0%).

Sob a ótica da produção, o setor de transformação cresceu 0,7%. Os demais segmentos industriais, como extrativo, construção e o conjunto de atividades de água, luz e esgoto, registraram queda.