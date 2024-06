Veja o ranking do PIB de diversos países no 1º trimestre de 2024

São Paulo

Um levantamento com 36 países que já divulgaram dados para o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre de 2024 mostra um crescimento médio dessas economias de 0,6% no período, segundo dados disponibilizados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) até segunda-feira (3).

São 30 economias com crescimento, uma com estabilidade e cinco com retração, na comparação com o trimestre anterior.

Nesta terça-feira (4), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que o PIB do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores.

Entre os países da OCDE o crescimento médio foi de 0,4%, pouco acima dos 0,3% registrados na média da União Europeia —que superou dois trimestres seguidos de contração.

Sede na OCDE na capital francesa Paris - Charles Platiau/Reuters

Países classificados como emergentes se destacam na amostra. Israel, Turquia, Chile e Índia tiveram os melhores resultados, seguidos por China, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Indonésia, todos com crescimento superior a 1%.

Com resultados negativos, estão Suécia, Países Baixos, Japão, Estônia e Dinamarca.

Na semana passada, o PIB dos Estados Unidos foi revisado para um crescimento trimestral de 0,4% e anual de 1,3%, mostrando uma desaceleração em relação ao avanço de 3,4% verificado na comparação anual do quarto trimestre.

Ainda assim, a avaliação é que a economia do país continua sólida, com um crescimento sustentado pelos gastos do consumidor, em meio a baixo desemprego e salários em alta.

Na China, o crescimento foi de 5,3% em relação aos primeiros três meses de 2023 e 1,6% na comparação trimestral.

A China estabeleceu como meta um crescimento econômico de cerca de 5% para 2024.