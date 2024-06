Moçambique vai implantar biocombustível com tecnologia brasileira

O Jornal Económico

A Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene) chegou a um acordo com o governo de Moçambique para iniciar as discussões para o desenvolvimento e a implementação da indústria de biocombustível em Moçambique, com a tecnologia e o know-how brasileiro.

Foi assinado um memorando de entendimento entre a Ubrabio, o gabinete de reformas econômicas do Ministério da Economia e Finanças de Moçambique e a CTJ Consultoria (empresa moçambicana de consultoria estratégica e empresarial).

Moçambique fecha acordo com empresa brasileira para explorar biocombustível - Nacho Doce/Reuters

O acordo foi definido durante o Fórum Biodiesel e Bioquerosene – Tecnologia e Inovação, realizado pela Ubrabio, em São Paulo.

De acordo com comunicado divulgado pela CTJ, a medida atende o PAE (Programa de Aceleração Econômica) de Moçambique, cuja a meta é gerar postos de trabalho e atrair investimentos privados para a produção agrícola e redução das importações.

O PAE obriga os importadores e distribuidores de combustíveis líquidos a incluírem biodiesel no combustível de todo o país.0

Segundo o documento assinado pelas três partes, a CTJ deverá atuar como especialista em assessoria e consultoria empresarial, enquanto a Ubrabio deverá apoiar toda a empreitada.

A meta é a "troca de conhecimento entre as partes, na forma de estudos, projetos e pesquisas, para que sejam delineados os termos e condições para o planejamento, a implementação e o desenvolvimento da indústria de biocombustíveis em Moçambique, com tecnologia brasileira para geração de empregos e riqueza a partir da produção local", de acordo com o memorando.