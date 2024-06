Haddad sofre nova derrota e vê mudança em PIS/Cofins ser devolvida após uma semana

Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira (11) que vai devolver ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mudanças no PIS/Cofins feitas via MP (medida provisória) para compensar a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios.



"É sabido que, em matéria tributária, vigoram alguns princípios que são muito caros para se conferir segurança jurídica, previsibilidade, ordenação de despesas, manutenção dos setores produtivos. E um dos princípios é o de anterioridade e anualidade", disse.



"O que se observa em parte dessa MP, na parte substancial dela, é que há uma inovação com a alteração de regras tributárias, que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS/Cofins."

Rodrigo Pacheco e Lula durante cerimônia de posse da ministra Cármen Lúcia na presidência TSE - Pedro Ladeira-3.jun.2024/Folhapress

O presidente do Senado foi aplaudido por parlamentares após o anúncio —feito por ele no início da sessão do plenário desta terça. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), estava sentado ao lado de Pacheco.

A medida provisória foi editada pelo governo na terça-feira da semana passada como compensação para a desoneração da folha salarial de 17 setores da economia e pequenos municípios. A medida gerou forte reação contrária dos segmentos atingidos.

Nesta segunda-feira (10), o diretório nacional do Progressistas (PP) apresentou uma ADI (ação direta de inconstitucionalidade) ao STF com pedido de medida cautelar (decisão urgente) contra a MP.

A MP tem sete artigos. Pacheco devolveu os trechos que tratavam da limitação aos créditos de PIS/Cofins (parte do artigo 1º, além dos artigos 5º e 6º). Na prática, estes pontos perdem eficácia; os demais continuam valendo, até que haja decisão do Congresso.



Pacheco afirmou que não há adversidade entre o Legislativo e o Executivo e que a decisão foi tomada "com absoluto respeito" às prerrogativas do presidente. O senador também agradeceu a Wagner por ter sido "construtivo na solução" desde que a "celeuma" foi criada.



Wagner disse que Lula "não estava confortável" e que a decisão de Pacheco "tem o aplauso do presidente da República".



Wagner também pediu ajuda dos senadores para encontrar uma fonte de compensação para a desoneração da folha de 17 setores da economia e prefeituras. Pacheco disse que a questão será tratada com prioridade na próxima reunião de líderes, na quinta (13).



"[Lula] externou que não estava confortável, claramente, e vossa excelência teve a capacidade de encontrar um caminho que, na minha opinião, nada mais é do que o caminho legal e constitucional para interromper o que seria uma tragédia sem fim", disse Wagner.

Pacheco se reuniu com Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda. Segundo relatos, o senador mineiro mencionou a possibilidade de devolver a MP e pediu uma posição do governo até esta terça.

O presidente do Congresso reclamou da decisão do governo de tratar do tema via medida provisória, instrumento com eficácia imediata, e demonstrou preocupação com a forte reação do empresariado.

Pacheco foi avisado pelo governo do teor da MP antes da publicação, na terça-feira da semana passada (4), mas pessoas próximas ao senador dizem que ele não recebeu detalhes da mudança —o que um auxiliar de Lula nega.

Pacheco também pediu um estudo à consultoria do Senado sobre o tema. O documento não foi divulgado. Segundo um senador a par das negociações, o parecer respalda a decisão de devolver a medida provisória ao governo.

O parlamentar afirma que a MP não atende ao requisito de urgência porque ainda há tempo hábil para cumprir a decisão do STF de 17 de maio, que exigiu a apresentação de uma compensação para a desoneração da folha em até 60 dias.

Segundo o senador, o parecer do Senado também traz ressalvas sobre os princípios da não cumulatividade e da anualidade tributária.

Na quinta (6), cardeais do Senado conversaram pessoalmente com o ministro da articulação política, Alexandre Padilha, e relataram que o incômodo do empresariado tem chegado ao Congresso.

Um dos senadores lembrou que a MP da subvenção do ICMS só foi aprovada no ano passado às vésperas do recesso, após quatro meses de negociação —e que a reação dos empresariado era visivelmente menor.