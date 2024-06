Veja modelos de celulares para deixar seus filhos longe de redes sociais

São Paulo

Os "dumbphones" —"celulares burros", em tradução literal— são aparelhos que fazem o que se espera de um celular: ligam, trocam mensagens e até se conectam à internet. Mas nada muito mais complexo do que isso.

Esqueça Instagram, TikTok ou na maioria dos casos até o Whatsapp. A ideia é justamente que esses aparelhos façam apenas o essencial. Como mostrou reportagem da Folha, viraram uma alternativa para pais que querem blindar seus filhos dos malefícios da superexposição às telas e dos vícios em redes sociais.

Celular básico Nokia 105, que vem como o nostálgico jogo da cobrinha, está disponível para venda em lojas como Magazine Luiza

O uso, no entanto, ainda é nichado —afinal de contas, é a era do smartphone. Os aparelhos, que já tiveram seu auge nos anos 2000, hoje representam apenas 2% dos celulares comprados no primeiro trimestre de 2024, segundo dados da empresa de consultoria IDC. O valor representa uma queda frente aos 4% registrados no mesmo trimestre do ano passado. Mas há empresas investindo nisso.

Em maio, a empresa europeia HMD Global, vendedora licenciada de aparelhos da Nokia, lançou o Nokia 3210 após 25 anos da estreia do produto no mercado. A favor da marca está o apelo nostálgico crescente com os anos 2000 impulsionado, veja só, pelas redes sociais.

Para Reinaldo Sakis, diretor de pesquisas e consultoria do Instituto IDC Brasil, a maior parte dos usuários de celulares básicos no país é de pessoas que ainda não foram convertidas para o mundo digital. Ele também aponta diferença de preço para os smartphones como atrativo.

"Estamos falando de preço médio de celular de R$1.000 a R$1.800. Um 'feature phone' custa de R$ 200 a R$ 300", diz.

A reportagem separou modelos de "dumbphones" disponíveis para compra no Brasil. Os dispositivos podem vir com câmera, rádio e alguns até Wi-fi.

Modelos de "dumbphones" por até R$ 300

Multilaser Flip Vita Duo

Bateria: 900 mAh

Se conecta ao Wi-fi? Não

Tela: 2,4 polegadas

Câmera: Sim

Suporta aplicativos? Não

Preço: R$ 239

Disponível na loja oficial Multilaser

Multilaser ZAPP II

Bateria: 1200 mAh

Se conecta ao Wi-fi? Sim

Tela: 2,4 polegadas

Câmera: Sim

Suporta Facebook e WhatsApp

Preço: R$ 299

Disponível na loja oficial Multilaser

Positivo P26

Bateria: 800 mAh

Se conecta ao Wi-fi? Não

Tela: 1,8 polegadas

Câmera: Sim

Suporta aplicativos? Não

Preço: R$ 199

Disponível na loja oficial Positivo

Nokia 110 4G

Bateria:1450 mAh

Se conecta ao Wi-fi? Não

Tela: 1,8 polegadas

Câmera: Sim

Suporta aplicativos? Não

Preço: Média de R$ 250

Disponível em sites de e-commerce variados

Nokia 2660 Flip

Bateria: 1450 mAh

Se conecta ao Wi-fi? Não

Tela: 2,8 polegadas

Câmera: Sim

Suporta aplicativos? Não

Preço: Média de R$ 300

Disponível em sites de e-commerce variados

Nokia 105

Bateria:800 mAh

Se conecta ao Wi-fi? Não

Tela: 1,77 polegadas

Câmera: Não

Suporta aplicativos? Não

Preço: Média de R$ 180

Disponível em sites de e-commerce variados

Red Mobile Fit Music II M011G

Bateria: 600 mAh

Se conecta ao Wi-fi? Não

Tela: 1,77 polegadas

Câmera: Sim

Suporta aplicativos? Não

Preço: R$ 99

Disponível na loja oficial Red Mobile

LG B220