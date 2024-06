Venda de veículos novos cresce 10% em maio, diz Fenabrave

São Paulo | Reuters

Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus subiram 10,1% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado, mas caíram 12% ante abril, segundo dados divulgados nesta terça-feira (4) pela associação de concessionários, Fenabrave.

Os emplacamentos somaram 194.257 mil unidades, com mais um forte desempenho dos veículos híbridos, que tiveram crescimento de 45% nas vendas em maio sobre um ano antes, para 8.500 unidades. Enquanto isso, os elétricos saltaram de 615 unidades emplacadas em maio de 2023 para 5.175 veículos no mês passado.

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, os licenciamentos mostram crescimento de 15%, para 929,55 mil veículos.

Carros 0 KM em exposição na Lance Fiat em Ribeirão Preto - Edson Silva /Folhapress

A Fenabrave decidiu manter sua projeção de vendas para o ano, de alta de 12%, para 2,585 milhões de veículos, citando os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Considerando que os impactos das enchentes ainda estão sendo contabilizados e que o efeito reposição poderá ocorrer para os veículos perdidos durante as chuvas, a Fenabrave manterá as projeções de emplacamentos de veículos para 2024, ao menos até o fechamento do primeiro semestre", afirmou a entidade em comunicado à imprensa.

Segundo o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, as "condições favoráveis do crédito" mantiveram o mercado de veículos aquecido no restante do país. O executivo avaliou que ainda é cedo para se ter uma noção precisa do impacto das chuvas no Rio Grande do Sul no mercado de veículos este ano.

"O estado respondeu por cerca de 4% dos licenciamentos do Brasil até abril. Sabemos que houve perdas, mas parte dessa frota poderá ser reposta nos próximos meses, considerando os sinistros ainda não registrados", afirmou.

A Fenabrave afirmou que, das 722 concessionárias de veículos no Rio Grande do Sul, cerca de 300 foram afetadas pelas chuvas.

Para além das enchentes no sul do país, as vendas de ônibus novos foram destaque negativo em maio, desabando 24,8% sobre um ano antes e caindo 23% frente a abril deste ano, para 1.683 unidades. O desempenho aprofundou a queda acumulada no ano para 18,6%.

"Até agora, as prefeituras não têm efetivado os pedidos do Programa Caminho da Escola como havíamos estimado. A renovação natural da frota talvez possa ajudar a impulsionar o setor", disse o presidente da Fenabrave, que estima para o ano um crescimento de 20% nas vendas do segmento, para 29.546 unidades.