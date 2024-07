99 se antecipa à Uber e marca lançamento de categoria só para carros elétricos em São Paulo

A 99 anunciou nesta quarta-feira (31) o lançamento da 99e-Pro, categoria de corridas exclusivas para carros elétricos e híbridos.

O aplicativo deve receber a atualização em setembro, segundo a 99, e o serviço começará a ser implementado na cidade de São Paulo. Os bairros contemplados se concentram nas regiões oeste, central e centro-sul.

99 lança categoria de corridas com carros elétricos - Márcio Bruno Oliveira/Divulgação/99

Apesar de pretender implementar a categoria em outras cidades no futuro, a 99 não deve abarcar todos os bairros de São Paulo com a iniciativa.

Levar os carros elétricos a regiões selecionadas conversa com o "posicionamento premium" do produto, com ponto de preço 60% mais caro do que a categoria Pop, segundo Thiago Hipolito, diretor de inovação na 99.

"O raio não deve ser muito ampliado por se tratar de uma categoria de nicho. É preciso, pelo bom funcionamento, ter certa delimitação", diz o executivo.

Veja bairros que serão contemplados pela 99e-Pro

Perdizes;

Santa Cecília;

Sumaré;

Pacaembu;

Higienópolis;

Cerqueira César;

Vila Madalena;

Pinheiros;

Alto de Pinheiros;

Jardins;

Jardim Paulista;

Paraíso;

Vila Mariana;

Itaim Bibi;

Vila Nova Conceição;

Vila Olímpia;

Moema;

Brooklin;

Indianópolis;

Campo Belo, incluindo o Aeroporto de Congonhas.

A 99 promete aos motoristas ganhos 60% maiores que os da categoria comum e diz que vai facilitar a compra e o aluguel de veículos por meio de parcerias com empresas.

Para locação, a rede "Dahruj Rent a Car" deve dar condições especiais para o modelo chinês BYD D1, com parte do valor do aluguel do carro subsidiado pela própria plataforma.

Descontos em carregamento e preferência de corridas em bairros selecionados também foram anunciados, além de uma redução na taxa da 99 na categoria para 10% durante seis meses. Atualmente, a empresa cobra 19,9% de motoristas parceiros de São Paulo a cada corrida.

O comunicado ocorre dois meses após a Uber afirmar que implementaria função semelhante. O CEO da plataforma, Dara Khosrowshahi, anunciou em um evento no final de maio que a empresa ofereceria no Brasil a opção de solicitar viagens por meio do app apenas com carros elétricos, a Uber Green. A implementação, entretanto, segue sem data marcada.

Também nesta quarta, a Uber e a BYD anunciaram uma parceria global envolvendo 100 mil carros elétricos para a plataforma de transporte por aplicativo.