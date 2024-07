Ação da Tesla desaba 12% e Musk fala de tudo, menos carros

San Francisco

As ações da Tesla caíram 12% na quarta-feira (24), evaporando quase US$ 100 bilhões (R$ 563 bilhões) em valor de mercado da montadora, depois que a conversa do presidente-executivo, Elon Musk, sobre robôs humanoides e táxis sem motorista não conseguiu convencer investidores preocupados com a queda na margem de lucro da empresa.

A Tesla registrou a menor margem de lucro trimestral em cinco anos na terça-feira (23), e o lucro por ação não atingiu as estimativas do mercado pelo quarto trimestre consecutivo.

O recuo da ação da empresa foi o maior para um único dia desde 2020, e deixou o valor de mercado da montadora em pouco menos de US$ 700 bilhões (R$ 4 trilhões), abaixo dos mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,6 trilhões) em 2021.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, caminha à frente de um poster com a imagem de um carro elétrico Model 3, em evento realizado em Xangai, na China - Aly Song/Reuters

Ainda a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo, a avaliação da Tesla se baseia nas expectativas dos investidores de grandes lucros futuros impulsionados por produtos ainda não lançados, como os prometidos táxis autônomos e robôs humanoides citados com frequência por Musk.

"Todo o entusiasmo de Musk na teleconferência, além do armazenamento (de energia), foi em relação a produtos que não existem", disse Jeff Osborne, da TD Cowen.

Os fracos resultados da Tesla, juntamente com a divulgação do balanço trimestral da Alphabet, no qual a empresa destacou investimentos mais altos, representaram um início ruim para a temporada de resultados de segundo trimestre das empresas mais valiosas de Wall Street.

As ações da Alphabet, controladora do Google, caíram quase 5%, e as perdas de suas ações e da Tesla levaram Wall Street a uma profunda liquidação.

As vendas de veículos da Tesla caíram por dois trimestres consecutivos e a empresa não lançou um modelo de custo mais baixo, como muitos esperavam, fazendo com que os compradores recorressem a fabricantes rivais.

A empresa disse que os modelos mais baratos que espera lançar no primeiro semestre de 2025 resultarão em redução de custos menor do que a esperada anteriormente, ao mesmo tempo em que adiou de agosto para outubro um evento amplamente esperado em que a expectativa seria a exibição de seu táxi-robô.

As ações da Tesla foram negociadas recentemente a 85 vezes suas estimativas de lucros futuros para 12 meses, em comparação com múltiplo de 7 da Ford.

Musk disse na terça-feira que o robô humanoide Optimus da Tesla começou a realizar tarefas de forma autônoma em uma de suas instalações e que ele ficaria chocado se não houver veículos autônomos da Tesla sem supervisão humana no próximo ano.

Em 2019, Musk disse aos investidores que a Tesla estaria operando uma rede de táxis-robôs até 2020.

Os analistas de Wall Street questionam se a Tesla será capaz de superar os obstáculos técnicos e regulatórios para implantar táxis autônomos nas ruas nos próximos anos.

A Tesla pode levar até o final da década, se tanto, para chegar a um ponto em que seus carros possam ser conduzidos de maneira autônoma sem qualquer intervenção humana, disse Osborne, da TD.

Analistas, em média, classificam a ação da Tesla como "manter", com um preço-alvo médio de 212,50 dólares.