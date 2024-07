Apagão global afeta sistemas de bancos, corretoras e plataformas de investimento

Londres | Financial Times

Bancos globais, corretoras e empresas de tecnologia financeira, como JPMorgan Chase, UBS e Bloomberg, foram afetados pelo apagão global de tecnologia nesta sexta-feira (19), deixando alguns investidores incapazes de acessar seus sistemas.

Os sistemas de execução de negociações do JPMorgan foram afetados, enquanto o UBS e a empresa de tecnologia financeira ION Group também enfrentaram problemas na manhã desta sexta, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Alguns usuários do Terminal Bloomberg também enfrentaram problemas e interrupções antes da abertura do mercado do Reino Unido nesta sexta.

Sede do JPMorgan Chase em Nova York - Johannes Eisele - 17.abr.2019/AFP

A corretora CMC Markets disse que enfrentou problemas "que impactaram o acesso às nossas plataformas de negociação". A Bloomberg disse que "alguns clientes tiveram interrupções ao usar o Terminal Bloomberg e outros serviços, devido a uma falha de terceiros", acrescentando que suas plataformas continuavam funcionando. JPMorgan, UBS e ION se recusaram a comentar.

"É uma bagunça", disse um trader sênior de uma gestora de ativos. "Esta é a maior perturbação em anos."

Enquanto as principais plataformas estavam abertas para negócios normalmente, os problemas nos bancos e corretoras afetaram a capacidade dos traders de acessar seus sistemas e finalizar negociações, de acordo com os clientes.

Algumas corretoras foram forçadas a direcionar os clientes para enviar seus pedidos para outro lugar, disseram dois investidores.

As interrupções ocorreram em meio a uma falha global atribuída a uma atualização de segurança de software da empresa CrowdStrike, que levou a problemas nos sistemas da Microsoft.

De acordo com pessoas familiarizadas com o problema, os problemas da UBS estavam relacionados a sistemas adquiridos na aquisição do Credit Suisse e foram resolvidos no início da tarde na Europa.

O London Stock Exchange Group (LSEG) disse que as negociações estavam ocorrendo normalmente em sua plataforma, mas o serviço de notícias enfrentou problemas, com apenas alguns comunicados de imprensa sendo publicados na manhã de sexta-feira.

A LSEG disse que estava enfrentando "um problema técnico de terceiros que está impactando alguns de nossos serviços". A empresa posteriormente disse que o serviço de notícias foi normalizado. A LSEG trabalha em estreita colaboração no desenvolvimento de produtos com a Microsoft, que adquiriu uma participação de 4% e um assento no conselho da empresa em 2022.

As bolsas de valores Nasdaq, Euronext, Deutsche Börse, CBOE e Tradeweb disseram que não foram afetadas pela falha.