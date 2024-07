Apagão global interrompe até pedidos do Starbucks nos EUA

Bloomberg

O apagão tecnológico global que atrasou voos e afetou serviços financeiros também arruinou um ritual matinal comum nos Estados Unidos: os pedidos de café.

O sistema de pedidos antecipados pelo celular da Starbuck ficou instável na manhã desta sexta-feira (19), forçando os funcionários a anotar os pedidos à mão.

Copo de bebida do Starbucks em unidade de Nova York - Mike Segar - 16.nov.2021/Reuters

No centro de Boston, os funcionários disseram que as compras pelo aplicativo não estavam gerando as etiquetas que eles usam para preencher os detalhes dos pedidos. A equipe conseguia ver os pedidos, mas, sem as etiquetas, o fluxo de trabalho foi interrompido. Os pedidos presenciais ainda funcionavam normalmente.

Problemas semelhantes estavam ocorrendo em Nova York, onde os funcionários também reclamaram da questão das etiquetas. Um funcionário de uma loja de Manhattan, que pediu para não ser identificado, disse que eles estavam mais ocupados do que o normal porque precisavam anotar os pedidos à mão.

Os funcionários de uma cafeteria da rede no Upper East Side também disseram que só havia movimento de clientes a pé nesta manhã. Um funcionário de outra loja disse que o processo remetia aos velhos tempos.

Os funcionários da Starbucks foram às redes sociais para expressar a frustração. No X, a empresa disse aos clientes que estava investigando os problemas e "trabalhando duro para garantir que tudo volte ao normal o mais rápido possível".

Em um email, a Starbucks disse que teve "uma interrupção temporária de nossos recursos de pedido antecipado e pagamento pelo celular". A empresa disse que continuava atendendo os clientes na "vasta maioria" de suas unidades e que estava trabalhando para colocar os sistemas de volta ao ar o mais rápido possível.

Joe Colangelo, CEO da Boxcar, que administra um serviço de ônibus de luxo para pessoas de Nova Jersey que viajam para Nova York, estima que viu cerca de 100 bebidas com etiquetas escritas à mão empilhadas no balcão de uma unidade do Starbucks em Cranford, Nova Jersey.

Ele foi pegar um Vanilla Latte para sua esposa, mas, embora o pedido tenha sido feito pelo celular, os baristas não o estavam recebendo, e tiveram que processá-lo manualmente. Os funcionários tiveram que pedir aos clientes que formassem uma fila e apresentassem seus pedidos no caixa.

"Tivemos que esperar cerca de 10 minutos extras, mas os funcionários estavam realmente se esforçando", disse Colangelo.