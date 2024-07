Distribuidoras de energia relatam problemas em sistemas por apagão cibernético, diz Aneel

Reuters

Algumas distribuidoras de energia elétrica relataram problemas em sistemas comerciais e de atendimento ao consumidor em função do apagão cibernético global que afeta vários tipos de serviços nesta sexta-feira (19), disse a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Em comunicado, a autarquia afirmou que as concessionárias repassaram informações à Abradee, associação que representa o segmento, e que as falhas acontecem em sistemas como call centers, aplicativos e despacho de equipes de campo, que estão sendo atendidas, alternativamente, via rádio.

Torres de alta tensão - Nelson Almeida/AFP

A Aneel afirmou ainda que não houve impacto em seus sistemas computacionais, bases de dados e plataformas de atendimento ao consumidor.

"Também não houve impactos no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e, com isso, não há intercorrências na operação do Sistema Interligado Nacional (SIN)", acrescentou.

O apagão impacta bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e muitos outros negócios em todo o mundo. No Brasil, a pane afetou voos, sistemas de bancos e serviços de saúde, como o do Hospital das Clínicas de São Paulo.

A companhia aérea Azul confirmou em comunicado que voos operados pela empresa podem sofrer "atrasos pontuais" devido a "intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas".

A crise na estrutura digital teve como causa uma atualização defeituosa do provedor de cibersegurança CrowdStrike, que atende a Microsoft, segundo nota do gigante da tecnologia. O erro deixa os PCs e servidores afetados desconectados, o que força as máquinas a um loop de recuperação de sistema, impedindo que as máquinas iniciem corretamente.

No final da manhã, tanto a CrowdStrike quanto a Microsoft informaram que o problema havia sido resolvido, mas usuários ainda relatavam dificuldades com sistemas parados.