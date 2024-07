Aprovado em concurso do BNDES com salário de R$ 20 mil terá de 'ralar muito', diz Mercadante

Rio de Janeiro

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira (22) que os aprovados no novo concurso da instituição terão de "ralar muito". O processo seletivo prevê salário inicial de R$ 20,9 mil para o cargo de analista, além de benefícios.

"O salário de entrada é de [mais de] R$ 20 mil, mas [o aprovado] vai ralar muito, vai trabalhar muito e vai devolver ao Brasil, porque somos proporcionalmente a instituição que mais transfere recursos para o Tesouro Nacional", afirmou Mercadante.

Ele discursou na abertura do evento States of the Future (Estados do Futuro), na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma programação paralela do G20, segundo o banco.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em entrevista no Rio em junho - Eduardo Anizelli - 12.jun.24/Folhapress

O BNDES anunciou que as inscrições para o concurso poderão ser feitas a partir da próxima sexta-feira (26) e permanecerão abertas até 19 de agosto. De acordo com o banco, os registros devem ser efetuados no site da Fundação Cesgranrio.

São oferecidas 150 vagas imediatas e 750 para cadastro de reserva. A jornada de trabalho será de 35 horas semanais.

Segundo o BNDES, o concurso marca o fim de um período de 12 anos sem processos do tipo na instituição. A seleção mais recente foi aberta em 2012, com provas aplicadas no início de 2013.

Leia também BNDES lançará concurso após 12 anos com salários a partir de R$ 20 mil

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O banco disse que reservou pela primeira vez uma cota de 30% para pessoas negras. O processo seletivo oferece vagas para o cargo de analista com as seguintes ênfases: administração, análise de sistemas/cibersegurança, análise de sistemas/desenvolvimento, análise de sistemas/suporte, arquitetura/urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

O BNDES afirmou que as provas serão aplicadas em todas as capitais. Essa etapa está prevista para o dia 13 de outubro. Mais informações sobre o concurso podem ser consultadas no site do BNDES.