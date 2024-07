Ninguém gosta de pagar impostos. Ninguém gostava em Vila Rica em 1789. Ninguém gostava naquelas treze colônias na América do Norte em 1760. Nem Jesus pareceu muito feliz ao dar a César o que era de César. Não é um fenômeno recente. E não vai mudar.

Mais ou menos cinco anos atrás, eu resolvi explicar tributário em uma linguagem simples e objetiva usando imagens em movimento quase sempre engraçadinhas —os gifs. Minha ideia era fazer com que um tema árido e técnico pudesse ser compreendido (e discutido!) mesmo que a pessoa não tivesse um prévio conhecimento técnico sobre a matéria.

Levar o Direito Tributário para mais perto daqueles que deveriam ser os maiores interessados: todos nós que pagamos tributos.

Memes críticos ao ministro Fernando Haddad (PT) que foram criados pelo perfil @philliphonorato do X (antigo Twitter) - Arquivo pessoal

Não pensem vocês que foi fácil. Nos primeiros anos, precisei recorrer ao anonimato. As críticas, o tom sarcástico, as piadas, eu sabia que nada disso seria "aceito" por aqueles que, de uma certa maneira, se acham especiais demais para dar uma gargalhada em meio ao caos.

Eu sou capaz de nomear pouquíssimas coisas mais enfadonhas do que falar de imposto. É chato, é difícil, e, pior, é como se representasse um boleto na vida das pessoas. Aquele dinheiro que simplesmente vai embora.

E não se enganem, as pessoas que moram em países com altíssimo retorno em políticas públicas e infraestrutura também não gostam de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto.

Na última semana a internet foi invadida por uma série de memes que debocham da obsessão contínua do governo em aumentar a arrecadação no país. Óbvio que o alvo fácil seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Até aí, nada de surpreendente.

A opção da equipe econômica do governo atual em respaldar a situação fiscal do país pelo aumento das receitas eventualmente cobraria a fatura. A figura do ministro nada mais é do que a personificação daquele que é responsável pelos anúncios dolorosos que, ao fim e ao cabo, impactam o bolso de todos os brasileiros.

Sim, o ministro não está fazendo nada diferente daquilo que lhe era esperado desde o anúncio do chamado Arcabouço Fiscal. E, adivinhem só, as pessoas cansaram. E, diferentemente de outros tempos, resolveram que não era o caso de um protesto. Era caso de piada.

Mas sim, ainda existem aquelas pessoas que se acham especiais demais para dar uma gargalhada em meio ao caos. E elas também não gostam de ver ninguém sorrindo. Para essas pessoas, o humor não se justifica em si mesmo. Há sempre uma retórica, uma narrativa, um complô de uma elite que não aceita contribuir financeiramente para a sociedade.

Se mais de duzentos anos atrás o problema estava restrito aos membros da elite econômica e social de colônias espalhadas pelo mundo, hoje é um sentimento que une praticamente toda a sociedade. Por quê?

Porque os impostos não estão mais restritos à elite de lugar nenhum. Todos pagamos e não pagamos pouco. Por isso não deixa de ser um pouco engraçado constatar que muita gente continua presa a uma mentalidade de 1700-e-qualquer-coisa, quando era moda rico se revoltar com imposto.

Às vezes, faz bem para a mente deixar de lado um pouquinho os livros de história e, quem sabe, se informar um pouco sobre os tempos atuais, sobre como as pessoas de hoje em dia pensam e agem.

Sabe um lugar ótimo para fazer isso? Sim, na internet. Sabe o que você vai encontrar? Isso mesmo, memes. Seja muito bem-vindo à primeira metade do século XXI. Espero que se divirta, mas lembre-se sempre: ninguém gosta de pagar impostos, mas todo mundo adora dar uma gargalhada.