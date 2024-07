Atentado a Trump faz bitcoin saltar e deve elevar a procura por ouro

Após o ex-presidente americano Donald Trump sobreviver a uma tentativa de assassinato, os investidores tendem a dar preferência a ativos de refúgio tradicionais, e podem apostar em negócios mais ligados às chances de o republicano de ganhar a Casa Branca, de acordo com observadores do mercado.

As moedas começam a ser negociadas às 5h da manhã em Sydney, quando o dólar pode ganhar um impulso, junto com outros refúgios da volatilidade do mercado, como o iene japonês, o franco suíço e o ouro. Após o ataque, o bitcoin subiu acima de US$ 60 mil.

Os traders também estarão de olho nos contratos futuros do índice S&P 500 e no mercado de títulos do Tesouro dos EUA, que começam a ser negociados às 18h em Nova York. A negociação à vista de títulos dos EUA só começará às 7h em Londres, devido a um feriado nacional no Japão.

O ex-presidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, é levado às pressas para fora do palco durante um comício em 13 de julho de 2024 em Butler, Pensilvânia. - ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

''Os eventos deste fim de semana provavelmente causarão maior volatilidade na abertura de segunda-feira, tanto nos mercados de ações quanto de títulos", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank. "Esperamos ver uma fuga para portos seguros como o franco suíço e o ouro. O bitcoin reagiu positivamente às notícias como resultado da fuga impulsiva para a segurança."

Comentários iniciais do mercado sugeriram que o tiroteio em um comício de Trump no sábado na Pensilvânia pode levar os traders a aumentarem a chance de sucesso do republicano na eleição de novembro. Seu apoio a uma política fiscal mais frouxa e tarifas mais altas é geralmente visto como algo que provavelmente vai beneficiar o dólar e enfraquecer os Treasuries.

Outros ativos positivamente ligados ao chamado comércio Trump incluem ações de empresas de energia, prisões privadas, empresas de cartão de crédito e seguradoras de saúde. Os traders também observarão de perto as medidas de mercado da volatilidade esperada na segunda-feira (15), como aquelas sobre o yuan chinês e o peso mexicano, que começaram a precificar a votação nos EUA.

"Se a eleição se tornar uma vitória esmagadora para Trump, isso provavelmente vai reduzir a incerteza, o que é positivo para ativos de risco", disse Charles-Henry Monchau, diretor de investimentos do Banque SYZ. "Enquanto isso, pode levar a mais pressão ascendente sobre os rendimentos dos títulos e a uma inclinação da curva de rendimento."

As ações de tecnologia e energia renovável podem sofrer, ele acrescentou.

O bitcoin também pode subir ainda mais, dado seu apelo aos investidores que buscam uma proteção contra turbulências políticas longe dos ativos financeiros convencionais, e a postura pró-criptomoedas de Trump.

"Esta notícia marca um ponto de mudança nas normas políticas americanas", disse Kyle Rodda, analista sênior de mercado financeiro da Capital.com, acrescentando que estava vendo fluxos de clientes para Bitcoin e ouro após o tiroteio. "Para os mercados, isso significa negociações de refúgio, mas mais distorcidas em direção a refúgios não tradicionais."

"As moedas serão o primeiro grande mercado na segunda-feira na Ásia a reagir aos tiros do fim de semana. Há potencial para volatilidade extra, e obter uma leitura clara pode ser especialmente difícil, uma vez que a liquidez será prejudicada pelo feriado nacional do Japão", disse Garfield Reynolds, líder da equipe da Ásia da Markets Live

Estrategistas já esperavam uma volatilidade durante a eleição americana, principalmente porque os democratas ainda estão agonizando sobre a candidatura do presidente Joe Biden, depois que seu desempenho ruim no debate do mês passado levantou questões sobre a idade do democrata. Investidores também estavam lidando com a possibilidade de que a eleição pudesse terminar em uma disputa prolongada ou em violência política.

Mas há poucos precedentes para eventos como os da Pensilvânia. Quando o presidente Ronald Reagan foi baleado, há quatro décadas, o mercado de ações caiu antes de fechar mais cedo. No dia seguinte, 31 de março de 1981, o S&P 500 subiu mais de 1% e os rendimentos do Tesouro de 10 anos de referência caíram 9 pontos-base, para 13,13%, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

"Os mercados naturalmente ficarão em alerta máximo para quaisquer potenciais ataques semelhantes", disse Neil Jones, analista da TJM Europe. "Eu esperaria que o dólar abrisse mais forte em todos os setores, em função de percepções de que a popularidade de Trump deve aumentar nas pesquisas."