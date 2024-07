Os trabalhadores que se endividam para comprar comida nos EUA

Nova York | BBC News Brasil

Stacey Ellis, uma democrata de longa data da Pensilvânia, deveria ser uma eleitora garantida para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Mas depois de quatro anos de aumentos de preços no país, ela diz que o seu apoio acabou. Ela afirma que cada vez que faz compras no supermercado se lembra de como, na sua perspectiva, as coisas mudaram para pior.

Stacey Ellis trabalha em dois empregos, mas reduz seus gastos do cotidiano para economizar - BBC

Ellis trabalha em tempo integral como auxiliar de enfermagem e tem um segundo emprego de meio período.

Mesmo assim, precisa economizar. Ela mudou de mercado, eliminou itens de marcas mais caras e abandonou seu sanduíche favorito.

Mas essas economias não foram suficientes.

Ellis às vezes recorre a empréstimos de curto prazo, com altas taxas de juros, enquanto enfrenta os preços dos alimentos, que subiram 25% desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021.

"Antes da inflação", diz ela, "eu não tinha nenhuma dívida, não tinha cartão de crédito, nunca fiz um empréstimo ou qualquer coisa assim. Mas desde que a inflação começou, tive que reduzir completamente o meu custo de vida".

Os preços dos alimentos aumentaram 25% nos EUA desde 2020 - Getty Images

O aumento dos preços dos alimentos ultrapassou o aumento histórico de 20% no custo de vida que se seguiu à pandemia, pressionando as famílias em todo o país e impulsionando o descontentamento econômico e político generalizado.

"Sou democrata", diz Ellis, que mora em Norristown, um subúrbio da Filadélfia.

"Quero que alguém me ajude, que ajude o povo americano", acrescenta. "Joe Biden, onde você está?"

Preocupação generalizada

Para o presidente, que já enfrenta dúvidas do eleitorado devido à idade avançada, a questão do custo de vida representa um desafio significativo, que ameaça reduzir a participação de seus apoiadores em uma eleição que poderá ser decidida, como as duas últimas, por várias dezenas de milhares de votos em alguns estados-chave.

Em todo o país, os americanos gastaram, em média, mais de 11% do seu rendimento em alimentação no ano passado, incluindo refeições em restaurantes, uma porcentagem mais elevada do que em qualquer momento desde 1991.

O aumento dos preços dos alimentos atingiu especialmente as famílias mais jovens, de baixos rendimentos e pertencentes a minorias (partes-chave da coligação que ajudou Biden a conquistar a Casa Branca em 2020).

Os americanos gastaram em média mais de 11% de sua renda em alimentação em 2023 - Getty Images

Mas as preocupações sobre o assunto são generalizadas.

Uma pesquisa da Pew Research no início deste ano concluiu que 94% dos americanos estavam pelo menos um pouco preocupados com o aumento dos preços dos alimentos e bens de consumo.

O resultado foi quase idêntico ao de dois anos antes, embora a inflação que afetou os Estados Unidos e outros países após o começo da Guerra da Ucrânia, em 2022, tenha diminuído.

O apoio a Trump

Dylan Garcia, um segurança de 26 anos do Brooklyn, diz que nunca teve tantos problemas para comprar mantimentos como agora.

Em vez da comida fresca e de marca que costumava desfrutar, agora ele estoca macarrão e vegetais congelados, e só come duas vezes por dia porque não pode pagar mais.

No caixa, utiliza regularmente esquemas de "compre agora, pague depois", que lhe permitem pagar a fatura em prestações, mas que têm levado o rapaz a acumular dívidas.

"Estou preso em um ciclo", diz ele.

García, que também é eleitor democrata, diz que a sua situação financeira precária o fez perder a esperança na política e que não planeja ir às urnas nas eleições de novembro.

"Não acho que o governo se preocupe conosco e não acho que eles se importem", diz ele.

Os republicanos acusam Biden de enganar a população sobre a extensão do problema da inflação.

Segundo eles, o presidente diz incorretamente que a inflação já estava em 9% quando assumiu o cargo. Era 1,4%.

A eleitora de Trump, Katie Walsh, diz que seu negócio de maquiagem desacelerou devido a cortes de pessoal - John Wirick

Katie Walsh, uma maquiadora da Pensilvânia, votou em Trump em 2020 e diz que o fará novamente, por causa de seu histórico econômico.

A mulher de 39 anos diz que a sua família está lutando para acompanhar a inflação, especialmente porque o seu negócio abrandou à medida que as pessoas pressionadas pelos preços mais elevados deixaram de lado gastos considerados mais supérfluos.

"Eu sei que ele fala muito", diz ela sobre Trump. "Mas pelo menos ele sabe como administrar a economia."

A economia está melhorando

Os analistas dizem que está claro que a economia é importante para os eleitores, mas não têm tanta certeza de que será decisiva nas eleições de novembro.

Em 2022, quando a inflação estava no seu pior, os Democratas tiveram resultados melhores do que o esperado nas eleições intercalares, à medida que as preocupações com o acesso ao aborto levaram os seus apoiadores às urnas.

Desta vez, questões como a imigração e a capacidade de Biden para ocupar o cargo estão na vanguarda das mentes de muitos eleitores, enquanto as tendências econômicas parecem caminhar na direção certa.

Os preços dos alimentos aumentaram apenas 1% nos últimos 12 meses, dentro da faixa histórica; e o custo de alguns produtos até caiu um pouco, como arroz, peixe, maçã, batata e leite.

À medida que grandes redes como Target, Amazon e Walmart anunciam cortes de preços nas últimas semanas, há sinais de que a situação pode continuar melhorando.

Stephen Lemelin, democrata de Michigan, diz que sua compra de supermercado está diminuindo - Arquivo pessoal

Alguns analistas também esperam que os salários, que subiram mas não no mesmo patamar dos preços, melhorem finalmente este ano, proporcionando um alívio adicional.

"Estamos no caminho certo", afirma Sarah Foster, que acompanha as tendências económicas no Bankrate.com.

"O crescimento dos salários desacelerou, o crescimento dos preços abrandou, mas, como sabem, os preços estão abrandando em um ritmo muito mais rápido do que os salários."

Stephen Lemelin, 49 anos, pai de dois filhos e que mora em Michigan, estado que também é campo de batalha eleitoral, diz que ficou surpreso ao ver os preços caírem recentemente nos supermercados.

O veterano militar diz que o seu apoio a Biden, que conquistou o seu voto em 2020, nunca esteve em dúvida, pois vê Trump como uma ameaça à democracia.

"Ninguém gosta de taxas de juros altas ou de inflação alta, mas isso não está sob controle presidencial", diz ele.

"Se você conhece política, só há uma opção.

Esse texto foi publicado originalmente aqui.