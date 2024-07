Atividade econômica da Argentina cresceu 2,3% em maio

Buenos Aires | Reuters

A atividade econômica da Argentina aumentou 2,3% em maio em relação ao ano anterior, pondo fim a seis meses consecutivos de contração, informou a agência oficial de estatísticas do país na quinta-feira (18).

O resultado contrariou expectativas de analistas, que previam outra queda.

O presidente da Argentina, Javier Milei - Liesa Johannssen/Reuters

A atividade do setor agrícola e florestal aumentou mais de 100% em relação ao ano anterior, depois que a Argentina saiu de uma seca severa que secou plantações.

A mineração, por sua vez, teve um aumento de 11,0%.

Em contraste, a atividade nos setores de construção, manufatura e comércio foi fraca.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O presidente libertário Javier Milei assumiu o cargo em dezembro, prometendo reformar a economia do país, que se encontra em dificuldades.

A agência também informou que a Argentina registrou um superávit comercial de US$ 1,911 bilhão em junho, após registrar US$ 6,590 bilhões em exportações e US$ 4,679 bilhões em importações no mês.

O superávit mensal de junho é o sétimo valor positivo consecutivo do país e está acima da previsão de US$ 1,6 bilhão em uma pesquisa da Reuters.