Mattel lança Barbie cega e negra com síndrome de Down

Nova York | The New York Times

A Mattel lançou nessa terça-feira (23) a boneca Barbie com deficiência visual. A versão foi projetada em parceria com a Fundação Americana para Cegos.

A boneca, que vem em uma caixa rosa com letras em braile, tem acessórios especiais como uma bengala vermelha e branca com ponta de rolo de marshmallow e óculos de sol adequados para olhos sensíveis à luz.

A blusa de cetim e saia com babados foram selecionadas após a Mattel testá-las para satisfação tátil com crianças cegas e com baixa visão. A boneca também tem braços flexíveis para o uso da bengala.

Barbie com deficiência visual tem roupas texturizadas e uma bengala - Mattel/Divulgação

Lucy Edwards, que perdeu a visão aos 17 anos e é influenciadora digital e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, chamou a boneca de "linda" e "glamourosa" em um vídeo online que mostrava ela tirando o produto da caixa.

"Eu sei que quando estou escolhendo roupas como uma mulher cega, eu simplesmente adoro me sentir bem em diferentes texturas, assim como a Barbie cega," disse Lucy, que também é embaixadora da marca.

Tameka Simmons, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência em Greenville, levou sua filha Evelyn, cega de 8 anos, a uma loja de departamentos na terça-feira para pegar uma das bonecas.

"Como mãe de uma criança cega que enfrentou inúmeros desafios, esta Barbie tem um significado especial para minha família," disse Simmons. "Ficamos muito empolgados quando soubemos do lançamento da boneca. Estamos muito felizes que ela está aqui", resumiu.

"Minhas outras duas filhas também adoram a Barbie, então ela sempre ouviu as irmãs brincando com suas Barbies. Elas vieram conosco no carro e estavam dizendo a Evelyn que a boneca tem uma bengala igual à dela. Agora ela tem uma Barbie só dela", afirmou a ativista.

A boneca com deficiência visual foi lançada junto com a primeira Barbie negra com síndrome de Down, que foi desenvolvida com a contribuição da Sociedade Nacional de Síndrome de Down.

A Mattel observou que as palmas das mãos da boneca "incluem uma única linha, uma característica frequentemente associada a pessoas com síndrome de Down." Alguns dos corações em seu vestido têm três setas que "representam o terceiro cromossomo 21 que indivíduos com síndrome de Down possuem", disse a empresa.

Krista Berger, vice-presidente sênior da Mattel, afirmou que as novas bonecas reforçaram o "compromisso da empresa em criar produtos que representam pertencimento global e inclusão."

As duas Barbies se juntam à linha "fashionistas" que a Mattel lançou em 2009. Ela apresenta bonecas com diferentes tons de pele, tipos de corpo e deficiências, incluindo uma Barbie que usa cadeira de rodas, uma Barbie com vitiligo e um Ken com uma prótese na perna.

Embora essa Barbie seja a primeira com deficiência visual na linha "fashionistas", a Mattel introduziu uma Barbie cega na forma de Helen Keller como parte de sua Série Mulheres Inspiradoras em 2021.

Debbie Miller, porta-voz do Instituto Real Nacional de Pessoas Cegas no Reino Unido, compartilhou seus sentimentos sobre o lançamento da Barbie com deficiência visual em um vídeo.

"O impacto disso para mim quando eu era mais jovem teria sido incrível... É legal ter uma bengala, e a Barbie tem uma", disse ela. "Eu não conhecia ninguém mais como eu, então me sentia muito, muito diferente, e se havia algo que eu tentava esconder era que estava perdendo a visão", comentou. "Isso teria me feito sentir mais confiante para assumir e falar com outras pessoas sobre isso", complementou.