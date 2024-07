BC informa vazamento de chaves Pix de usuários da 99Pay por falhas em sistemas

Reuters

O Banco Central relatou nesta quarta-feira (10) o vazamento de dados pessoais vinculados a chaves Pix sob responsabilidade da 99Pay Instituição de Pagamento S.A., em decorrência de falhas nos sistemas da empresa.

De acordo com nota do BC, o incidente de segurança não gerou a exposição de dados "sensíveis", como senhas ou informações de movimentações financeiras, mas apenas dados cadastrais, que não permitem acesso a contas ou recursos de usuários da instituição.

Não houve menção de quantas pessoas teriam sido afetadas, e o BC disse que o incidente tem "baixo impacto potencial para os usuários"

"As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento", afirmou a autarquia no comunicado.

O BC ainda informou que "ações necessárias" foram adotadas para a apuração do caso e que serão impostas medidas "sancionadoras previstas na regulação vigente".

Ao todo, já são 11 ocorrências de vazamento desde o lançamento do serviço de pagamentos instantâneos, em novembro de 2020, sendo seis casos apenas neste ano. A última notificação havia sido feita em junho, envolvendo clientes de duas instituições, Iugu e Pagcerto.

No ano passado, o BC endureceu as regras em casos de falhas de segurança relacionadas ao Pix, aumentando a responsabilidade das instituições em casos de vazamento de dados e prevendo penalidades mais severas nos episódios de maior impacto.

Procurada, a 99 não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.