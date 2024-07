COFCO inicia venda de energia renovável para varejo do mercado livre brasileiro

São Paulo | Reuters

A COFCO International, gigante do setor de trading e processamento de produtos agrícolas, anunciou nesta quarta-feira (3) que começará a comercializar energia renovável para empresas de médio porte do mercado livre brasileiro.

A energia fornecida será proveniente da geração a biomassa de cana-de-açúcar nas usinas de açúcar e etanol, disse a COFCO, acrescentando que tem capacidade excedente de geração de energia para um total de 83,9 megawatts-médios (MWm).

Colheita de cana na Usina São Martinho, em Pradópolis (SP) - Mauro Zafalon - 14.set.2018/Folhapress

Segundo a empresa chinesa, suas vendas de energia para o varejo têm capacidade para atender por volta de 335 empresas de médio porte que migraram do mercado cativo, das distribuidoras de energia, para o livre, no qual preços e condições de contratação são negociados diretamente com um fornecedor.

"A busca pela diversificação do portfólio com foco em novas oportunidades de negócio foi fundamental para que a COFCO ampliasse sua estratégia para o mercado de varejo. A energia elétrica produzida pela empresa é limpa e renovável, desempenhando um papel importante na mitigação das mudanças climáticas e na transição para uma economia de baixo carbono", afirmou Daniel Pagnani, diretor comercial da COFCO International.

A COFCO possui quatro usinas sucroalcooleiras no noroeste paulista que produzem energia para uso próprio e venda no mercado interno, além de açúcar e etanol que são vendidos em mercados locais e internacionais.

A empresa ainda faz doações de energia elétrica para hospitais do interior paulista e possui certificações no segmento que reforçam seu compromisso com práticas sustentáveis e eficiência energética, como o Selo Verde da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar).